ศุภมาส สั่ง สแกนเข้ม โรงงานปลากระป๋องทั่วประเทศ ส่อพบเคสใหม่ ‘สมุทรสงคราม’ หลังขยายผลตรวจสอบ เผยโทษหนัก จำคุก-ปรับ สั่งหยุดกิจการ

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋อง ใช้วัตถุดิบไม่ตรงฉลาก เป็นรายแรกที่จ.สมุทรสาคร จึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นตรวจสอบเข้มทั่วประเทศเพิ่มเติม และเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายลักษณะเดียวกัน คือใช้วัตถุดิบไม่ตรงตามฉลาก ซึ่งทุกเบาะแสที่ประชาชนช่วยกันส่งเข้ามา รัฐบาลพร้อมขยายผลโดยไม่มีข้อยกเว้น

น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า สำหรับเคสที่พบเพิ่มในจ.สมุทรสงคราม ได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อย. กรมประมง และสคบ. เข้าตรวจสอบโรงงานต้นทางทันที หากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลาก จะดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ฐานผลิตอาหารปลอม โทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน-10 ปี ปรับตั้งแต่ 5พันบาท-1 แสนบาท พร้อมอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราว

รมต.ประจำสำนักนายกฯ กล่าวย้ำว่า การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ ในฐานะที่กำกับดูแลสคบ. พร้อมทำงานร่วมกับรมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่กำกับกรมประมง เพื่อพิสูจน์สายพันธุ์ปลาทุกตัวอย่างที่ตรวจพบ และจะเอาผิดผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุด

ประชาชนที่พบผลิตภัณฑ์ไม่ตรงฉลากหรือสงสัยว่าได้รับความเสียหาย ร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 สายด่วน อย. 1556 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรม ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

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