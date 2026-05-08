ม.ล.กรกสิวัฒน์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ยันลงสมัคร ผู้ว่าฯกทม. ในนามอิสระ เตรียมเปิดตัวทีมงานเร็วๆนี้ แจงลงอิสระ ทำงานร่วมสก.ได้ง่ายขึ้น
เมื่อวันที่ 8 พ.ค.69 ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เปิดเผยถึงการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครว่า ตนจะลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามอิสระ
โดยพูดคุยกับน.ส.ตรีนุช เทียนทอง หัวหน้าพรรคเรียบร้อยแล้ว และเตรียมแถลงเปิดตัวเร็วๆนี้ พร้อมกับทีมงาน รับรองเป็นคนที่มีชื่อเสียงแน่นอน
ทั้งนี้ มองว่าการในนามอิสระ จะทำให้การทำงานร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.)ได้ง่าย คุยได้กับทุกฝ่าย ที่เชื่อว่าจะมาจากหลายสี