เพื่อไทย เปิดเวทีดัน พ.ร.บ.คุ้มครองเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว 10 พ.ค. ชยิกา ชี้ความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่แค่เรื่องผัวเมีย แต่เป็นเรื่องของประเทศที่ต้องช่วยผู้ถูกกระทำให้กลับมายืนหยัดได้
น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ คณะทำงานของรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรืออว. กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการผลักดันพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว (ฉบับพรรคเพื่อไทย) ในงาน Movie Talk & Special Forum พร้อมร่วมชมภาพยนตร์ แลกเปลี่ยนทัศนะ และผลักดัน “ความคุ้มครอง” ให้เข้าถึงทุกบ้าน ที่กลไกทางกฎหมายที่จะไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง ในวันที่ 10 พ.ค. เวลา 13.00 น. ที่ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครว่า
เนื่องจาก ปัญหา “ความรุนแรงต่อผู้หญิง” ไม่ใช่เพียงปัญหาครอบครัวหรือปัญหาสังคมเท่านั้น แต่เป็นวิกฤตสิทธิมนุษยชน และปัญหาเศรษฐกิจระดับโลกที่ทุกประเทศต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจัง
ตามรายงานจาก UN Women ระบุว่า ผู้หญิงทั่วโลกถึง 1 ใน 3 เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรง โดย 27% ของผู้หญิงอายุระหว่าง 15–49 ปี เคยถูกคู่รักทำร้ายทั้งทางร่างกาย หรือทางเพศ ขณะที่ ประเทศไทย แม้จะมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีผู้หญิงถึง 44% ที่รายงานว่าเคยเผชิญความรุนแรงจากคู่รัก สะท้อนให้เห็นว่าปัญหานี้ยังคงฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทย
นอกจากนี้ ความรุนแรงยังสร้างต้นทุนทางเศรษฐกิจมหาศาล โดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand) ระบุว่า ความรุนแรงต่อผู้หญิงสร้างความสูญเสียให้ประเทศไทยในปี 2018 คิดเป็นประมาณ 1.81% ของ GDP ต่อปี ผ่านผลกระทบด้านผลิตภาพแรงงาน ค่าใช้จ่ายสาธารณสุข และภาระด้านสวัสดิการสังคม
น.ส.ชยิกา จึงเป็นว่า ความรุนแรงในครอบครัวจึงไม่ใช่ แค่ “เรื่องของผัวเมีย” แต่เป็นเรื่องของประเทศโดยรวมที่ต้องเน้น “ผู้ถูกกระทําเป็นศูนย์กลาง” โดยต้องหยิบยื่นความช่วยเหลือ และมาตรการเยียวยา ฟื้นฟูให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ที่เผชิญความรุนแรง ให้สามารถกลับมายืนหยัด พึ่งพาตัวเอง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อีกครั้ง รวมถึงยังเป็นโจทย์ใหญ่ของการผลักดันพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ฉบับพรรคเพื่อไทย