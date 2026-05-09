รัฐบาล เตรียมเสนอโครงการ “รถเก่าแลกใหม่” เข้าครม. หนุนผู้ประกอบการ รถบรรทุก-รถโดยสารสาธารณะ หันมาใช้ รถ EV ลดมลพิษจากภาคขนส่ง

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2569 น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม เดินหน้ายกระดับระบบขนส่งทางถนนและโลจิสติกส์ไทย ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งให้ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคโลจิสติกส์ไทย และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

รองโฆษกรัฐบาล กล่าวว่า หนึ่งในโครงการสำคัญคือ การพัฒนาระบบ DLT-TMS (Transport Management System) ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนน ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการขนส่ง ลดต้นทุน และยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ขณะเดียวกัน ภาครัฐยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และกำหนดนโยบายด้านการขนส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้น รวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของประเทศ

ทั้งนี้ ภาครัฐเตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ควบคู่กับการแก้ปัญหา “รถตีเที่ยวเปล่า” ผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการการขนส่ง เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

นอกจากนี้ ในระยะต่อไป รัฐบาลยังเตรียมเสนอ “โครงการรถเก่าแลกใหม่” สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษจากภาคขนส่ง ควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับการรับรองแล้ว 462 ราย ครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คัน

“การพัฒนาระบบ DLT-TMS จะช่วยให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs เข้าถึงข้อมูลสำคัญด้านการขนส่ง ลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาโลจิสติกส์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับระบบขนส่งไทยสู่มาตรฐานสากลและรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่” รองโฆษกรัฐบาล กล่าว

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