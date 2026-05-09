นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เชื่อมั่น ‘ศุภจี’ ไม่มีทางไปเซ็นสัญญาซื้อข้าวโพดจากอเมริกา มั่นใจรัฐมนตรีเป็นคนมีความรู้ คงไม่คล้อยตามคําชี้นําคนบางกลุ่ม

9 พ.ค. 69 – นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวออกมาว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ได้ไปเซ็นสัญญาซื้อข้าวโพดจากสหรัฐอเมริกานั้น ยังไม่ได้ยินข่าวในเรื่องนี้โดยชัดเจน

อย่างไรก็ตาม เชื่อได้ว่าท่านรัฐมนตรีพาณิชย์มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะเรื่องการผ่านการบริหารงานในหลาย ๆ ด้าน คิดว่าไม่น่ามีโอกาสเป็นไปได้ เพราะท่านคงทราบและรู้อยู่แล้วว่าสินค้าอาหารสัตว์ในประเทศไทยค่อนข้างมีเยอะ ตลอดจนผลการนำเข้าของสินค้าทดแทน เพื่อทั้งคนบริโภค และเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ใน 2 ปีที่ผ่านมาสูงมากจนเกือบเท่า 18 ล้านตัน

หากมีการนำข้าวโพดของสหรัฐเข้ามาอีก จะทำให้กดทับราคาจนพืชผลทางการเกษตรในระบบข้าวเปลือก ซึ่งมีโปรดักส์ร่วม เช่นรำข้าวปลายข้าวจะเกิดราคาตกลง โดยในเดือน พ.ย. ปีที่ผ่านมา ราคารำข้าวขาวตกลงเหลือกิโลละ 6 บาท (ตันละ 6,000 บาท)

นี่จึงเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้ตนเชื่อมั่น ว่าถ้ารัฐมนตรีคงไม่ไปสืบเชื้อสายต่อจากรัฐบาลที่ผ่านมาเพราะสหรัฐก็ตัดสินแล้วให้มีการยกเลิกระบบภาษี และคืนเงินให้แก่ผู้ประกอบการในหลายประเทศถึง 5 ล้านเหรียญสหรัฐ จากหลายวันที่ผ่านมาคงไม่เกี่ยวเรื่องภาษีทาลีฟ

เรื่องกระแสข่าว คงต้องรอฟังข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน แต่ยังเชื่อมั่นในความสามารถของท่านรัฐมนตรี คงไม่คิดตามคําชี้นําของกลุ่มบางสมาคมแน่

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