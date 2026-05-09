นายกฯ อนุทิน สั่งขยายผลลึกที่สุด หนุ่มจีน ซุกคลังแสงอาวุธสงคราม หาตัวคนเอี่ยว โยงขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ – กลุ่ม BHQ หรือไม่
เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 9 พ.ค. 2569 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณี ตำรวจ สภ.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี เข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ ซึ่งมีผู้ขับเป็นชายชาวจีน ก่อนตรวจพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากว่า ตนได้รับรายงานแล้ว แต่เป็นรายงานอย่างย่อจากทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ส่งข้อความมาตั้งแต่เกิดเหตุใหม่ๆ
ตนก็ได้เน้นย้ำว่าให้มีการขยายผลและรับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้ให้ลึกที่สุด และให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด เข้มข้น หาต้นตอของปัญหานี้ให้ได้
นายกฯ กล่าวต่อว่า เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าทำไมคนต่างชาติสามารถครอบครองอาวุธได้ ซึ่งตนก็ย้ำแล้วว่า ไม่มีแล้วใบอนุญาตในการพกปืนหรือพกอะไรต่างๆ ทุกวันนี้ใครที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่และพกพาอาวุธปืนไปไหนถือว่าผิดกฎหมายหมดแล้ว ซึ่งต้องระวังด้วย หากถูกจับขึ้นมาจะมีข้อหาอื่นๆ ตามมาอีกเยอะ
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่า ใครที่พยายามมาบอกกับตนว่าต้องออกใบอนุญาตเพิ่มหรือใดๆ ก็แล้วแต่ นี่ขนาดเราห้ามยังทำการอุกอาจขนาดนี้
นายกฯ กล่าวอีกว่า เราได้รับรายงานมาแล้ว หากไปเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับบุคคลหรือกลุ่มคนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยกันเองหรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ เราก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่
เมื่อถามว่า อาวุธส่วนใหญ่ที่เป็นอาวุธสงคราม รวมถึงการตรวจสอบมือถือยังพบสิ่งที่คาดว่าจะเชื่อมโยงกับกลุ่ม BHQ นายกฯ กล่าวว่า นี่เป็นสิ่งที่เราต้องรีบเร่งดำเนินการอย่างเฉียบขาด ซึ่งจะต้องดูเป็นเรื่องๆ ไป เพราะจะมีเหตุผลไปยังเรื่องของฟรีวีซ่าอีก แต่ในขณะนี้ก็ขอให้ฝ่ายตำรวจและฝ่ายความมั่นคงได้ดำเนินการสอบสวนให้ได้รายละเอียดให้มากที่สุดก่อน