ศิริกัญญา แจง ยื่นศาลรธน. เบรก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน มุ่งเป้างบเปลี่ยนผ่านพลังงาน ไม่ได้ขวาง เยียวยา รัฐบาลยังทำคนละครึ่งได้ มั่นใจรวมเสียง สส.ได้ครบ
เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2569 น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงการรวบรวมรายชื่อ สส. 1 ใน 5 ของสภาฯ เพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้ตีความการออก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทของรัฐบาลว่า กำลังรวบรวมอยู่ เพราะร่างพ.ร.ก.เพิ่งจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษา หากเราลงชื่อกันก่อนหน้านี้ ก็จะผิดกระบวนการ แต่มั่นใจว่าได้รายชื่อครบแน่นอน
เมื่อถามว่า มั่นใจว่าหากยื่นไปแล้ว ประธานสภาฯ จะไม่ยืดกระบวนการ เช่น รอตรวจสอบคำร้องก่อนใช่หรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า มั่นใจว่าทัน
เมื่อถามว่า มั่นใจว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องหรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ศาลน่าจะต้องรับคำร้องอยู่แล้ว ทั้งนี้ ประชาชนที่กำลังรอการเยียวยาก็ไม่ต้องกังวล เพราะกระบวนการที่เรายื่นคำร้องให้ศาลตีความ จะไม่ได้ระงับยับยั้งการใช้เงินตาม พ.ร.ก. รัฐบาลสามารถเดินหน้ากู้ได้ อะไรที่มองว่าไม่ผิดก็สามารถทำได้
การยื่นศาลรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชน จะมีผลยับยั้งแค่การลงมติของสภาเท่านั้น และ พ.ร.ก.ยังมีผลบังคับใช้ได้ แม้จะยังไม่มีเสียงเห็นชอบจากสภาฯ
เมื่อถามว่า รัฐบาลยังดำเนินโครงการคนละครึ่งต่อได้ใช่หรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ใช่ เราไม่ได้ร้องในส่วนโครงการเยียวยา ที่รัฐบาลจะนำมาทำคนละครึ่ง ส่วนที่พรรคประชาชนยื่นคำร้อง คือ การเปลี่ยนผ่านพลังงาน ซึ่งรัฐบาลบอกว่าจะทยอยกู้ โดยที่ก้อนแรกเป็นการเยียวยา