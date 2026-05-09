‘ศุภจี’ ขอความร่วมมือเกษตรกร งดตัดทุเรียนอ่อนมาขาย หวั่นกระทบต่อความเชื่อมั่นตลาดต่างประเทศ ชี้ต้องใช้จุดแข็งด้านคุณภาพมาแข่ง

9 พ.ค. 69 – นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ ภายหลังการประชุมหารือแนวทางด้านการตลาดและการรักษาเสถียรภาพราคามังคุดและทุเรียน ที่ จ.จันทบุรี

นางศุภจี กล่าวว่า ปีนี้สถานการณ์ผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียน มีความท้าทายมากกว่าปีก่อน เนื่องจากข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าปริมาณผลผลิตทุเรียนจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันยังได้รับผลกระทบจากต้นทุนขนส่งที่สูงขึ้น จากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาทุเรียนช่วงเปิดฤดูกาลไม่สูงเท่าปีก่อน ประกอบกับปีนี้สภาพอากาศร้อนและแล้ง ทำให้ทุเรียนขนาดเล็กมีจำนวนมาก ซึ่งอาจกระทบต่อการส่งออก

เราไม่อยากรอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ จึงเริ่มทำงานเชิงรุกมาตั้งแต่ต้นปี ทั้งการทำตลาดล่วงหน้าในต่างประเทศ การเร่งกระตุ้นการบริโภคในประเทศ และการขยายตลาดใหม่ในจีนฝั่งตะวันตก รวมถึงเส้นทางการค้าผ่านลาว–เชียงของ–เฉิงตู เพื่อรองรับผลผลิต

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือเกษตรกรและผู้ประกอบการรักษาคุณภาพผลผลิตอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการป้องกันการตัดทุเรียนอ่อน ซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นตลาดต่างประเทศ ไทยต้องใช้จุดแข็งด้านคุณภาพแข่งขัน หลังเวียดนามเผชิญปัญหาการตรวจพบสารแคดเมียมในผลผลิตบางส่วน

ส่วนสถานการณ์มังคุด ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงวันที่ 21 พ.ค. – 10 มิ.ย. โดยเฉพาะมังคุดขนาดเล็กที่มีสัดส่วนสูงถึงประมาณ 55% จึงต้องเร่งวางมาตรการรองรับ ทั้งการเปิดลานมังคุด การเชื่อมโยงตลาดกับโมเดิร์นเทรด การผลักดันการส่งออก การกระจายผลผลิตผ่านโครงการ “ไทยช่วยไทย” และความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น กระทรวงมหาดไทย ไปรษณีย์ไทย และภาคเอกชน

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