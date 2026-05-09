แกนนำ ‘คนทำงาน’ โว สก.อิสระ ทำงานได้กับทุกคน ไม่เล่นเกมการเมือง ไม่อิงพรรคการเมือง ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย หรืออุดมการณ์ของคนกลุ่มเดียว
9 พ.ค. 69 – ภายหลังที่ ศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เปิดตัวกลุ่มว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ในนาม “กลุ่มอิสระ” ภายใต้แนวคิด “คนทำงาน แปลว่า อิสระ”
ล่าสุด ศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า 4 ปีที่ผ่านมา การทำงานของ สก. มักถูกตั้งคำถามว่าเป็นการทำงานเพื่อ ‘ตรวจสอบ’ เป็นหลัก
แต่ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ‘งานผลักดัน’ และ ‘สนับสนุนนโยบายของผู้ว่าฯ และฝ่ายบริหาร กทม.’ ซึ่งล้วนเป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเมือง และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนกรุงเทพฯ
การมี สก. อิสระ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์ เพราะสภาเมืองที่ดีควรมี สก. ที่ทำงานตรงโจทย์ แก้ปัญหาเร็วตรงจุด มีอิสระในการตัดสินใจเพื่อกรุงเทพฯ ไม่อิงพรรคการเมือง หรืออุดมการณ์ของคนกลุ่มเดียว
โดยเน้นการประสานงานกับทุกหน่วยงานในเมืองโดยไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ทำงานได้กับทุกคน พร้อมทำงานบาลานซ์ระหว่างการตรวจสอบควบคู่ไปกับการผลักดันนโยบายที่มีประโยชน์ต่อคนกรุงเทพฯ พร้อมทำงานเพื่อประชาชนจริง ไม่เล่นเกมการเมือง เพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าภาษี และทำงานตรงใจประชาชน
เมื่อเราไม่ได้มอง สก. ว่าเป็นใครก็ได้ หรือตัดสินใจเลือกจากพรรคที่ชอบ แล้วลองโฟกัสที่ความรู้ความเชี่ยวชาญเมือง รวมถึงความตั้งใจที่จะเข้ามาทำงานในสภาอย่างแท้จริง คนกรุงเทพฯ ก็จะมี สก. ที่ดี มีสภาเมืองที่โปร่งใส มีการขับเคลื่อนนโยบายที่ดีให้เกิดขึ้นได้ แล้วกรุงเทพฯจะดีกว่าเดิม ด้วยการมี สก. ที่อิสระ เป็น ‘คนทำงาน’ และพร้อมเป็นเสียงสะท้อนให้คนกรุงเทพฯ อย่างแท้จริง
ภาพ : ดร๊าฟ ดวงฤทธิ์ (FACEBOOK)