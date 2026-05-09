“อัครนันท์” ลุยปรับแผนงบสร้างโรงอาหาร “ท่าลี่วิทยา” หลังครู-นักเรียนรอมานานกว่า 30 ปี เร่งผลักดันหางบซ่อมอาคาร โรงเรียนบ้านนาค้อ ให้รอ 16 เดือนคงไม่ไหว หลังพายุซัดพัง
วันที่ 9 พ.ค.69 นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ และคุณปารมี ไวจงเจริญ คณะทำงาน เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาสถานศึกษาที่ประสบอุบัติภัยและมีอาคารเรียนชำรุดทรุดโทรม
โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมรายงานสถานการณ์ ณ โรงเรียนบ้านนาค้อ อ.ปากชม และโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ อ.ภูหลวง จ.เลย
นายอัครนันท์ กล่าวว่า จากการตรวจจุดแรกที่โรงเรียนบ้านนาค้อ อาคารพังเสียหายจากพายุ หากรองบประมาณปกติต้องใช้เวลา 16 เดือน ซึ่งจะทำให้นักเรียนไม่มีที่เรียน จึงจะเร่งผลักดันหางบประมาณมาช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนและครูโดยด่วน
นอกจากนี้ตนได้ใช้พื้นที่โรงอาหารร่วมทานข้าวและรับฟังปัญหาจากอีก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านใหม่ที่ต้องการงบปรับปรุงโรงอาหาร และโรงเรียนท่าลี่วิทยา ซึ่งเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาแห่งเดียวในพื้นที่ แต่ประสบปัญหาขาดแคลนโรงอาหารมานานถึง 30 ปี
ปัจจุบันทางโรงเรียนต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยใช้พื้นที่ใต้ถุนอาคารเรียนมาเป็นโรงอาหารชั่วคราว ซึ่งรองรับได้ไม่เกิน 200 ที่นั่ง ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและครูที่มีรวมกว่า 900 คน โดยตนได้รับเรื่องและแนะแนวทางปรับแผนของบประมาณเพื่อให้สามารถอนุมัติได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด
จากนั้น นายอัครนันท์ เดินทางไปตรวจสอบอาคารเรียนไม้แบบ ป.1 ฉ.ของโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ ที่ประสบปัญหาปลวกกัดกินโครงสร้างจนผุพัง และเสี่ยงต่ออันตรายของนักเรียนและครู ซึ่งทางกระทรวงฯ ได้เตรียมจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างอาคารให้เป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ช่วยตัดวงจรปัญหาและลดภาระการซ่อมบำรุงในระยะยาว
”ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบอำนาจให้ผม ลงพื้นที่มาดูความเดือดร้อนและความเป็นอยู่ของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อกระทรวงศึกษาฯ จะได้จัดการงบประมาณที่เหมาะสมมาสนับสนุนได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือนักเรียนและครูต้องมีพื้นที่ปลอดภัยทันเปิดเทอม การซ่อมแซมโครงสร้างต้องทำให้แข็งแรง มั่นคง เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว ไม่ต้องซ่อมแซมซ้ำซาก เพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินเกิดความคุ้มค่า และแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ทันท่วงที” นายอัครนันท์ กล่าว