อนุทิน ลงพื้นที่ภูเก็ต ตรวจราชการแก้ปัญหาบุกรุกชายหาดสาธารณะ ที่ดินของรัฐหาดบางเทา-หาดฟรีด้อม
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 10 พ.ค.2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เพื่อปฏิบัติราชการกำชับ และติดตามการแก้ไขปัญหาบุกรุกชายหาดสาธารณะ และบุกรุกที่ดินของรัฐ หาดบางเทา อ.ถลาง และหาดฟรีด้อม ต.กะรน อำเภอเมืองภูเก็ต
โดยมี นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ว่าที่ ร.ต.ตระกูล โทธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมลงพื้นที่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมรายงานข้อมูล.
จุดแรก นายกฯจะเดินทางไปยัง หาดบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง เพื่อรับฟังรายงานสรุปกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่ยืดเยื้อมานาน ซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้ มีการลักลอบสร้างอาคารไม้เป็นบาร์เบียร์ และร้านอาหาร ซึ่ง อบต.เชิงทะเล เคยเข้ารื้อถอนไปแล้ว ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน ตั้งแต่ปลายปี 2564 พบว่ามีการกลับมาก่อสร้างใหม่ด้วยโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจนเต็มพื้นที่ โดยมีการอ้างสิทธิ์ในโฉนดที่ดินบางส่วนและการยินยอมจากเจ้าของที่ดิน ในส่วนการดำเนินการ อบต.เชิงทะเล ได้ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ติดคำสั่งทางกฎหมายเพื่อดำเนินการขั้นเด็ดขาด
จากนั้น ช่วงบ่ายนายกฯ จะเดินทางต่อไปยัง หาดฟรีดอม พื้นที่คาบเกี่ยว ต.ป่าตอง อ.กะทู้ และ ต.กะรน อำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อติดตามผลปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด
ซึ่งผลการปฏิบัติงานภายใต้การอำนวยการของ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.ภูเก็ต และหน่วยงานด้านความมั่นคงและป่าไม้ ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนฯ พบการบุกรุกอย่างชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตรวจยึดและร้องทุกข์กล่าวโทษรวมทั้งสิ้น 23 คดี ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ และพบว่ามีการบุกรุกเนื้อที่รวมกว่า 57 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 24,750 ไร่ ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของ จ.ภูเก็ต