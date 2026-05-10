มนพร มองความขัดแย้งต่อ ทักษิณ ชินวัตร ควรสิ้นสุดได้แล้ว ชี้จะอยู่ในหรือนอกเรือนจำก็ปรารถนาดีต่อประเทศมาตลอด อนุสรณ์ ยกสัญลักษณ์นักสู้เพื่อประชาธิปไตย
เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2569 นางมนพร เจริญศรี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีจะมีการพักโทษนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ในวันที่ 11 พ.ค. พรรคเพื่อไทยจะมีการรอต้อนรับนายทักษิณอย่างไรว่า
ต้องยอมรับว่านายทักษิณเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทย เป็นอดีตนายกฯ ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมาก แต่พรรคเพื่อไทยไม่ได้นัดหมาย เพื่อรอต้อนรับนายทักษิณ เพราะสมาชิกพรรคบางท่านอาจติดภารกิจ
ดังนั้นใครสามารถไปได้ก็จะเดินทางกันไปเอง โดยไม่ได้นัดหมายกัน ที่ผ่านมาไม่ว่าตัวนายทักษิณจะอยู่ในเรือนจำหรือนอกเรือนจำ ท่านก็เป็นผู้ที่มีความปรารถนาดีต่อประเทศตลอด แต่ท่านถูกมองว่าเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมือง
วันนี้นายทักษิณอายุมากแล้ว และท่านรับโทษถึงที่สุดแล้ว คิดว่าความขัดแย้งทางการเมืองต่อนายทักษิณ ควรสิ้นสุดลงได้แล้ว และขอให้นายทักษิณมีสุขภาพที่แข็งแรง มีกำลังกาย กำลังใจมองดูความสำเร็จกับลูกหลานและใช้เวลาอยู่กับครอบครัว
ด้านนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีกำหนดได้รับการพักโทษในวันที่ 11 พ.ค.ว่า ตลอดเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา สังคมไทยต้องเผชิญกับวังวนแห่งความขัดแย้งทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันโลกยังสั่นคลอนจากแรงปะทะของภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และวิกฤตเชิงโครงสร้างที่แผ่ขยายไปในหลายภูมิภาคของโลก ในห้วงเวลาที่โลกกำลังเคลื่อนผ่านยุคแห่งความเปราะบางและการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ คนไทยควรหันหน้าสู่ความสมัครสมานสามัคคี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศสู่เสถียรภาพและศักดิ์ศรีบนเวทีนานาชาติ
นายอนุสรณ์ กล่าวต่อว่า นายทักษิณคือบุคคลสำคัญผู้ยืนหยัดบนเส้นทางประชาธิปไตยอย่างองอาจและยาวนาน เปรียบดั่งสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพ ความหวัง และพลังศรัทธาของมวลชน เป็นดั่งผู้จุดประกายจิตวิญญาณประชาธิปไตยให้ลุกโชนท่ามกลางยุคสมัยแห่งความแตกแยกและความผันผวนของประวัติศาสตร์การเมืองไทย
ทั้งนี้ ตนจะเป็นหนึ่งในผู้เดินทางไปรอต้อนรับนายทักษิณในวันที่ 11 พ.ค.ร่วมกับพี่น้องคนเสื้อแดงและประชาชนผู้ยังคงยืนหยัดในศรัทธา และอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยอย่างมั่นคง สำหรับบทบาททางการเมืองของนายทักษิณในอนาคตนั้น ย่อมเป็นสิทธิและการตัดสินใจส่วนบุคคล แต่สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ คือตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นายทักษิณได้ฝากมรดกทางความคิด วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ ผลงานและนโยบายสาธารณะที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้จริงไว้กับสังคมไทยจำนวนมาก
“ครั้งหนึ่งประชาชนเคยรู้สึกว่านโยบายของรัฐมิได้เป็นเพียงวาทกรรมอันห่างไกลบนยอดหอคอยอำนาจ หากแต่เป็นพลังแห่งโอกาสที่เข้าถึงชีวิตผู้คน ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักดิ์ศรี และเติมความหวังให้กับประชาชนในทุกภูมิภาค นั่นคือภาพสะท้อนของประชาธิปไตยที่มีชีวิต และประชาชนสามารถสัมผัสได้อย่างแท้จริง” นายอนุสรณ์ กล่าว