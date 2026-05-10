ยศชนัน ผนึก อัครนันท์ เปิดเวที ODOS มุ่งปั้นช้างเผือกสาย STEM ย้ำยึดมั่นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นรากฐาน ใช้โอกาสเรียนรู้โลก กลับมาพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2569 ที่ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเข้าร่วมและร่วมให้โอวาทผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ในเวที “ส่งเสริมเครือข่ายและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การศึกษาต่อของผู้มีสิทธิ์รับทุน ODOS ไปต่างประเทศ”

โดยมีนายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ คุณปารมี ไวจงเจริญ นายรวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา คณะทำงาน โดยมีนายไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการ กสศ. และคุณอุษา สมบูรณ์ นายกสมาคม ISAT ให้การต้อนรับ

นายยศชนัน กล่าวว่าทุน ODOS ว่าเป็นทุนที่ประเทศชาติให้ความหวังเพราะเป็นทุนที่มาจากหยาดเหงื่อของคนไทยทุกคน อย่างแรกคือการเคารพในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องนำมายึดเหนี่ยวจิตใจ ขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการไปศึกษาเล่าเรียน เพราะการที่จะกลับมาอีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือการทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี เราจะมองเห็นคนต่างประเทศดูแนวทางการใช้ชีวิต ว่าประเทศเขาเป็นอย่างไร

ตรงนี้เมื่อได้รับทุนแล้วจะสามารถนำที่เขาปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองของเขากลับมาพัฒนาประเทศได้อย่างไร การไปต่างประเทศเปรียบเสมือนการเป็นทูตวัฒนธรรม อยากให้ทุกคนนำวัฒนธรรมที่ดีของไทยไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลก หรือการสอนภาษาไทยให้เพื่อนชาวต่างชาติ ถือเป็นเสน่ห์ของความเป็นไทยการเล่าประวัติศาสตร์ เล่าเรื่องวัดไทย เช่นเมื่อครั้งที่ตนไปเรียนได้อ่านประวัติศาสตร์ไทยทั้งหมด เพราะทุกครั้งที่มีคำถามจะเกิดความภูมิใจ และเวลาเล่าเรื่องทุกคนจะอยากฟัง

“การเป็นผู้ให้และการเป็นอาสาสมัคร มองว่าวันแรกที่ยังไม่มีเพื่อนถ้าเราเป็นผู้ให้และอาสาช่วยเหลือ ทุกคนจะทำให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสในการถูกแชร์วัฒนธรรมและความรู้ ขอให้กำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จและเป็นความหวังให้ครอบครัวและประเทศ” นายยศชนัน กล่าว

นายอัครนันท์ กล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ตนมาเปิดงาน มาพบปะเยาวชนกลุ่ม “ช้างเผือก” และความหวังของชาติในโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศ หรือทุน ODOS โครงการนี้ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ผลักดันอย่างเต็มกำลังมาตั้งแต่รัฐบาลของอดีตนายกฯ แพทองธาร ชินวัตร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาในระดับสูง โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีและ STEM

“น้องๆ ทุกคนคือช้างเผือกที่รัฐบาลตั้งใจคัดเลือกมาอย่างดี ผลการเรียนที่ปรากฏนั้นน่าชื่นชมมาก เกือบทั้งหมดมีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.50 และมีถึงร้อยละ 60 ที่ได้เกรดสูงถึง 3.76 ขึ้นไป สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้จะมาจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ไม่สามารถขวางความสามารถและสติปัญญาของเราได้ รัฐบาลมองเห็นพวกเราคือเพชรที่รอการเปล่งประกาย และเป็นทุนมนุษย์ที่มีค่าที่สุด” นายอัครนันท์ กล่าว

นายอัครนันท์ กล่าวต่อว่า ทุนนี้เป็นเหมือนหลักประกันโอกาสที่รัฐบาลตั้งใจให้ทุกคนเดินหน้าพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในเส้นทางสาย STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทย การรวมตัวกันในวันนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง “เครือข่าย ODOS” ที่เข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้แบบไร้รอยต่อ โดยให้รุ่นพี่ช่วยส่งต่อแรงบันดาลใจและคำแนะนำให้รุ่นน้อง ก้าวข้ามช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นคง

“ขอให้น้องๆ จงภาคภูมิใจในตัวเองและโอกาสที่ได้รับ พัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อกลับมาสร้างโอกาสให้คนรุ่นหลัง และขอให้นึกเสมอว่าความรู้ที่ได้มาจะกลับมาช่วยพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้อย่างไร ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง” นายอัครนันท์ กล่าว

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