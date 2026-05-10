ธนาธาร จี้สอบเข้มขบวนการเบื้องหลัง หนุ่มจีน ซุกซีโฟร์ งง ผบ.ตร. บอกแค่ชอบสะสม ชี้อานุภาพร้ายแรง ไม่ใช่คดีอาชญากรรมทั่วไป กระทบความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชน
วันที่ 10 พ.ค. 2569 นายธนาธาร ประมูลพงษ์ สส.ชลบุรี พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีที่พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) แถลงกรณีจับกุมนายหมิงเฉิน ซัน ชายชาวจีน วัย 31 ปี ในฐานครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากว่าเป็นเพียงการชอบสะสม ไม่ใช่ก่อการร้าย
โดยนายธนาธาร ระบุว่า ในเมื่อท่าน ผบ.ตร. ออกมาแถลงว่า จากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาเป็นเพียงชาวจีนที่ “ชื่นชอบอาวุธปืน” มิใช่ผู้ก่อการร้าย
ผมคิดว่าสังคมยังต้องการคำอธิบายที่ชัดเจนกว่านี้ครับ เพราะสิ่งที่ประชาชนเห็นจากข่าว ไม่ใช่อาวุธปืนทั่วไปที่นักสะสมบางคนครอบครองกัน แต่คืออาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และ C4 explosive หรือระเบิดพลาสติกที่ใช้ในภารกิจทางทหาร
อานุภาพของ C4 สูงมาก เพราะมีความเร็วการระเบิดระดับหลายพันเมตรต่อวินาที แรงระเบิดสามารถ
– ทำลายโครงสร้างอาคาร
– เจาะหรือฉีกยานพาหนะ
– สร้างแรงอัดและสะเก็ดที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง
– หากใช้ในพื้นที่ปิด เช่น อาคาร รถไฟฟ้า หรือสถานที่ชุมนุม จะเพิ่มความเสียหายที่มากจนเราไม่อยากนึกภาพตาม
ที่สำคัญ คือระเบิดไม่ได้อยู่ในสภาพ “เก็บสะสม” แต่มีรายงานว่าถูกประกอบ เชื่อมสาย และติดตั้งเข้ากับเสื้อกั๊กพร้อมใช้งานแล้ว
คำถามคือ ถ้าไม่ใช่เพื่อเตรียมใช้งาน แล้วจะประกอบในลักษณะนี้ไว้เพื่ออะไร?
ซึ่งทั้งหมดนี้ผมชี้ชัดไปที่เจ้า C4 ตัวนี้ว่า คนที่ชื่นชอบอาวุธปืน ทำไมถึงต้องมีระเบิดอานุภาพร้ายเเรงเช่นนี้ เพราะมันไม่สามารถเอาไปซ้อมระเบิดที่ไหนได้เหมือนดั่งปืน
เรื่องนี้จึงไม่ควรถูกทำให้ดูเบาหรืออธิบายเพียงว่าเป็น “ความชอบส่วนตัว” เพราะสิ่งที่พบคืออาวุธและวัตถุระเบิดระดับสงคราม ไม่ใช่ของสะสมทั่วไป
ประชาชนมีสิทธิ์หวาดกลัว และมีสิทธิ์ตั้งคำถาม เพราะหากวันนั้นเกิดเหตุขึ้นจริง ไม่ว่าจะในห้าง สถานที่ท่องเที่ยว รถไฟฟ้า หรือพื้นที่ชุมชน จะมีใครรับผิดชอบต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนได้
ผมจึงเห็นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำเป็นต้องสืบสวนเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาและรอบด้าน ทั้งเรื่องเจตนา เครือข่าย ความเชื่อมโยง เส้นทางการเงิน และวัตถุประสงค์ของการครอบครองอาวุธทั้งหมด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
รวมถึงต้องมีมาตรการเชิงรุกที่จริงจังในการจัดการไทยเทา นอมินี และอาชญากรรมข้ามชาติ
ผมย้ำอีกครั้งว่าเรื่องนี้ไม่ใช่คดีอาชญากรรมทั่วไป แต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนทั้งประเทศ
เรื่องแบบนี้ รัฐต้องประเมินอย่างรอบด้านเเละให้ความสำคัญยิ่ง พร้อมทั้งติดตามสืบสวนขบวนการที่อยู่เบื้องหลังผู้ต้องหาชาวจีนนี้
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