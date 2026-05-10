สส.กมลศักดิ์ ฉะรายงาน กสม.ไร้สภาพบังคับ เปรียบเป็นเสือกระดาษ แฉทัศนคติหน่วยงานข่าวความมั่นคงชายแดนใต้ มองคนการเมืองในพื้นที่ เป็นอีกกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ อภิปรายตอนหนึ่งว่า ตนเข้าใจดีว่า กสม. ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ จะมี “หน้าที่” ต้องทำเสียส่วนใหญ่ ส่วน “อำนาจ” หรือ “สภาพที่จะไปบังคับหน่วยงานอื่น” ไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน แทบไม่มีเลย บางคนถึงกับพูดว่า กสม.เปรียบเสมือนเสือกระดาษ
“ปัญหาอุปสรรคที่ท่านส่งรายงานชี้แจงมายังสภา บอกว่า หลายอย่างที่ท่านเสนอไป หน่วยงานไม่ยอมปฏิบัติตาม แต่ท่านไม่ได้บอกสาเหตุว่าเพราะอะไร ผมก็เลยอย่างตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆ ว่า เมื่อท่านเสนอ ครม.แล้ว ครม.สั่งให้หน่วยงานปฏิบัติ แล้วเขาไม่ปฏิบัติตามที่ท่านสั่ง เพราะอะไร แต่ในรายงานฉบับนี้ไม่มีเลย”
นายกมลศักดิ์ กล่าวถึงรายงาน กสม.ในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า รายงานทุกครั้ง ตนดูแล้วไม่ขยับไปไหนเลย การประเมินสถานการณ์ หัวข้อที่ศึกษาและมีข้อเสนอแนะ ก็เกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรง สถิติ การเยียวยา และการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง
“ท่านบอกปัญหาไฟใต้แย่เหมือนเดิม แต่ผมว่ามันแย่กว่าเดิมนะ ในฐานะคนอยู่พื้นที่ สถานการณ์ตอนนี้อึมครึมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่ผมอยากเห็นจากรายงานฉบับนี้ คือกระบวนการสร้างความเกลียดชังในสื่อโซเชียลในพื้นที่มีมาก อยากให้ท่านศึกษาว่าสิ่งเหล่านี้มีการละเมิดสิทธิหรือไม่ อย่างไร มากน้อยเพียงใดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”
สส.กมลศักดิ์ ยังเรียกร้องกลางสภาให้หน่วยงานอย่าง กสม. ทำความเข้าใจหน่วยงานรัฐด้วยกันเอง อย่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ให้เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
“กรณีที่เกิดขึ้นกับผม เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2569 ท่านก็ทราบดีว่า ยานพาหนะที่อยู่ในการครอบครองของหน่วยงาน กอ.รมน.นราธิวาส เป็นยานพาหนะใช้ในการกระทำความผิดลอบสังหารผม ผมก็ไม่ทราบว่าท่านไปทบทวนทำความเข้าใจกับหน่วยงานเหล่านี้อย่างไร ฝากท่านด้วยนะครับ ท่านต้องทบทวนใหม่”
สส.กมลศักดิ์ กล่าวถึงทัศนคติของหน่วยงานในพื้นที่ว่า ทัศนคติของหน่วยงานในพื้นที่มองว่า ขบวนการแบ่งแยกดินแดน หรือขบวนการบีอาร์เอ็น มีอยู่ 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มใต้ดินกลุ่มลับ และ 2.กลุ่มการเมือง
“คิดอย่างนี้ได้อย่างไรครับ นี่คือทำให้เห็นทัศนคติว่า การทำงานการเมืองกับคนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งพรรคการเมือง หน่วยงานปฏิบัติโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการข่าว กลับไปมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการแบ่งแยกดินแดน หรือเหตุที่ลอบสังหารผม เพราะผมอยู่ในพรรคการเมือง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเปล่า”