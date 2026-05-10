ก่อแก้ว แจกลอตเตอรี่ 700 ใบ ขอบคุณมวลชนเสื้อแดงรอรับ ‘ทักษิณ’ ได้พักโทษ ปล่อยตัวกลับบ้านพรุ่งนี้เช้า วอนฝ่ายคู่ขัดแย้ง อย่าระราน 20 ปี ควรจบได้แล้ว
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 10 พ.ค. 2569 ที่ เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเช้า กลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดง ทยอยเดินทางมาปักหลัก บริเวณบนทางเท้าริมถนนงามวงศ์วานขาออก หน้าเรือนจำกลางคลองเปรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อเดินทางมาเป็นกำลังใจให้กับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่จะได้รับการพักโทษปล่อยตัวออกจากเรือนจำในวันพรุ่งนี้
บรรยากาศการเต็มไปด้วยกลุ่มมวลชนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ ส่วนมากจะนอนค้างคืนที่นี่จนถึงช่วงที่นายทักษิณได้รับการปล่อยตัว โดยในพื้นที่มีการจัดตั้งเวทีปราศรัย เริ่มทำกิจกรรมตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา โดยนายก่อแก้ว พิกุลทอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำกลุ่มคนเสื้อแดง สลับกันขึ้นพูดบนเวที
นายก่อแก้ว ได้เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มคนเสื้อแดง และนำลอตเตอรี่จำนวน 700 ใบ มาแจกให้กับมวลชนคนเสื้อแดง เพื่อเป็นการมอบโชคแทนคำขอบคุณจากนายทักษิณ ชินวัตร พร้อมเปิดเผยถึงการเตรียมต้อนรับนายทักษิณ ภายหลังได้รับการพักโทษในวันพรุ่งนี้
นายก่อแก้ว กล่าวว่า กลุ่มคนเสื้อแดงและผู้สนับสนุนจะเดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าเรือนจำตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ เพื่อรอรับนายทักษิณในช่วงเวลา 07.00-08.00 น. ของวันพรุ่งนี้ พร้อมจัดเวที อาหาร และพื้นที่พักค้างคืนรองรับมวลชนจากต่างจังหวัด คาดว่าจะมีผู้มาร่วมหลายพันคน
นายก่อแก้ว กล่าวต่อว่า สมาชิกพรรคเพื่อไทย ทั้งกรรมการบริหารพรรค สส. และผู้สนับสนุนจำนวนมาก จะเดินทางมาร่วมต้อนรับนายทักษิณ เพราะถือเป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยและเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทย โดยทุกคนมาด้วยความสมัครใจ
ส่วนกระแสจับตาว่านายทักษิณจะกลับมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้น นายก่อแก้ว ยืนยันว่า เชื่อว่านายทักษิณไม่มีความตั้งใจกลับมาเล่นการเมือง เนื่องจากอายุมากและต้องการใช้ชีวิตกับครอบครัว แต่ยอมรับว่าในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีและบุคคลที่มีประสบการณ์ อาจมีผู้คนหรือสื่อมวลชนสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาประเทศ ซึ่งเป็นเพียงการให้มุมมอง ไม่ใช่การเคลื่อนไหวทางการเมือง
นายก่อแก้ว ยังฝากถึงฝ่ายที่ยังมีความขัดแย้งกับนายทักษิณว่า ความขัดแย้งทางการเมืองตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา ควรยุติลงได้แล้ว พร้อมขออย่าดึงตัวนายทักษิณกลับเข้าสู่ความขัดแย้ง หรือระรานซ้ำอีก เพราะขณะนี้ต้องการใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างสงบในช่วงบั้นปลายชีวิต
นายก่อแก้ว กล่าวต่อว่า หากมีการให้ความเห็นทางสังคมหรือการเมือง ก็ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมือง พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเปิดทางให้สังคมไทยเดินหน้าต่อไปด้วยความปรองดอง
ทั้งนี้ นายก่อแก้ว ยอมรับว่า ยังมีประชาชนจำนวนมากเชื่อมั่นในศักยภาพของนายทักษิณและอยากเห็นกลับมาเป็นผู้นำประเทศ แต่ตามข้อกฎหมาย นายทักษิณไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้อีก หลังถูกตัดสินจำคุกตามคำพิพากษาศาล
สำหรับมาตรการดูแลความเรียบร้อยในวันพรุ่งนี้ ทางราชทัณฑ์จะจัดพื้นที่ออกเป็น 2 โซน ได้แก่ พื้นที่สำหรับครอบครัวและแกนนำพรรคเพื่อไทย กับพื้นที่สำหรับมวลชนที่มารอต้อนรับ เพื่อป้องกันความแออัดและรักษาความเรียบร้อย
ทั้งนี้ นายก่อแก้ว ยังแสดงความไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการติดกำไล EM ของนายทักษิณ โดยมองว่า นายทักษิณเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี และทำประโยชน์ให้กับประเทศอย่างมาก และเป็นอดีตผู้ตั้งพรรคไทยรักไทย โดยเป็นผู้นำจิตวิญญาณของเพื่อไทย ซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ร่วมรัฐบาลอยู่ในตอนนี้ รวมถึงไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงหลบหนี เพราะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อต่อสู้คดีด้วยตนเอง
อีกทั้งยังกลับมาเพื่ออยู่กับครอบครัว และมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจน แต่ยอมรับว่าเข้าใจได้ว่าการพิจารณาอาจมีมิติทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
นายก่อแก้ว ได้กล่าวขอบคุณกลุ่มคนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณตลอดช่วงที่ผ่านมา พร้อมระบุว่า หลังจากได้รับการพักโทษแล้ว ก็หวังว่าจะไม่ต้องมารอต้อนรับกันในลักษณะนี้อีกต่อไป และขอให้ทุกฝ่ายเดินหน้าสู่ความปรองดองร่วมกันในอนาคต