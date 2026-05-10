‘เท้ง’ โยน ‘ไอซ์ รักชนก’ แจงเอง ปมดราม่า THACCA อนุมัติละครสอดสร้อยมาลา จวกปัญหาใหญ่คือ THACCA ทำงานทับซ้อน ย้ำยิ่งสร้างกลไกเยอะยิ่งเพิ่มภาระประชาชน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 10 พ.ค.2569 ที่หน้าสถานีขนส่งเอกมัย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาวิจารณ์ละครสอดสร้อยมาลา ได้งบจากกระทรวงวัฒนธรรมและ THACCA ทำโฆษณาชวนเชื่อ จนทีมกรรมการออกมาชี้แจงอย่างดุเดือดว่า

ตนยังไม่ได้ลงไปดูรายละเอียด ในส่วนที่ น.ส.รักชนก ตั้งข้อสังเกตไว้ แต่สิ่งหนึ่งที่เราสื่อสารมาโดยตลอด คือ การผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ กลไกลของรัฐปกติก็มีอยู่แล้ว

“เรื่อง THACCA เอง เสียงสะท้อนอีกด้านหนึ่งที่เราได้รับมาโดยตลอด คือ เป็นการพยายามสร้างกลไกที่ทับซ้อนกับสิ่งที่มีอยู่ ผมคิดว่าสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่การสร้างกฎหมายหรือหน่วยงานมาทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน ยิ่งมีคนเยอะ ยิ่งเป็นภาระกับประชาชน ปัญหาคำโต้แย้งหรือคำพูดดราม่า ขออนุญาตไม่ให้ความเห็น ขอให้ น.ส.รักชนก ชี้แจงเอง”

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