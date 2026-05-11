รัฐบาล เดินหน้า ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ดึง ลงทุนดิจิทัล-พลังงานสะอาด รองรับอุตสาหกรรมอนาคต
11 พ.ค. 69 – น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการลงทุน เพื่อรองรับเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 6 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 958,168 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังคัดเลือกโครงการเข้าสู่ระบบเร่งรัดการลงทุน Thailand FastPass ระยะที่ 2 เพิ่มอีก 9 โครงการ มูลค่ารวม 52,104 ล้านบาท
ส่งผลให้ ปัจจุบันมีโครงการที่เข้าสู่ระบบดังกล่าวรวม 25 โครงการ มูลค่ากว่า 223,216 ล้านบาท เพื่อช่วยลดขั้นตอนการอนุญาต และสนับสนุนให้การลงทุนสามารถเดินหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
น.ส.รัชดา กล่าวว่า นอกจากมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนในระยะสั้นแล้ว ภาครัฐยังเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงและความต้องการใช้ไฟในระยะยาว โดยสำนักงานกกพ. อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดมาตรการการวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
ขณะที่ กฟภ. และ กฟน. กำลังจัดทำหลักเกณฑ์การวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงแผนลงทุนโครงข่ายไฟฟ้ากับแผนใช้ไฟของภาคธุรกิจ นอกจากนั้นกระทรวงพลังงานเร่งผลักดันแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าสูง
โดยศึกษาการนำโรงไฟฟ้าที่ปลดระวางกลับมาปรับปรุงใช้งานอีกครั้ง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานยุคใหม่ในระบบไฟฟ้า รวมถึงเดินหน้ากลไกสนับสนุนพลังงานสะอาด ทั้งมาตรการ Direct PPA ที่ปัจจุบันได้จัดทำอัตราค่าบริการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างรอเสนอ กพช. พิจารณา การใช้อัตราค่าไฟฟ้าสีเขียว UGT2
ซึ่ง กฟภ. และ กฟน. ประกาศใช้อัตราค่าบริการแล้ว เมื่อ 30 เม.ย.น 2569 รวมถึงพิจารณาปรับกฎระเบียบด้านโซลาร์รูฟท็อป เพื่อเพิ่มความคล่องตัว และรองรับความต้องการของนักลงทุน ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินธุรกิจ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม