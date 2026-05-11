นายกฯ นั่งหัวโต๊ะ ถกเตรียมความพร้อม ไทยเจ้าภาพประชุม World Bank – IMF ชี้เปรียบเหมือนโอลิมปิกด้านการเงิน-การคลังโลก หวังเป็นช่องทางสร้างโอกาสหาเงินเข้าประเทศ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 พ.ค. 2569 ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
โดยนายกฯ กล่าวว่า การที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก (World Bank Group) และสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในเดือนต.ค.นี้ นับเป็นภารกิจสำคัญเปรียบเหมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังของโลก
คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมถึง 15,000 คน จากสมาชิก 200 ประเทศ ทั่วโลกประกอบด้วยผู้นำ และผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจการเงินระดับสูง ตั้งแต่ระดับ รมว.คลัง ผู้ว่าการธนาคารกลาง ผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆ ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จึงนับเป็นเวทีสำคัญในการหารือด้านเศรษฐกิจ และการเงินระหว่างประเทศ เวทีหนึ่งของโลก
นายกฯ กล่าวอีกว่า การที่ประเทศไทยได้รับการพิจารณา และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ประชาคมโลกยังให้ความเชื่อมั่น ในแวดวงการเงินการคลังของโลก ดังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดงานครั้งนี้
“การประชุมเวิลด์แบงก์ คือคนถือเงินทั้งหมดในโลกนี้มาบ้านเรา จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เม็ดเงินทั้งหลายที่เขาถืออยู่ สร้างโอกาสที่จะทำให้ตกอยู่ในประเทศเราได้มากแค่ไหน ถือว่าเป็นงานประชุมระดับนานาชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง บุคคลสำคัญของแต่ละประเทศร่วมเดินทางเข้ามาประชุมในประเทศไทย มีหลายประเทศที่ผู้นำประเทศควบตำแหน่ง รมว.คลัง
แม้ว่าจะเข้ามาประชุมในสถานะรัฐมนตรี แต่ยังมีตำแหน่งสถานะผู้นำประเทศด้วย เราต้องให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยให้ตลอดเวลาที่เขาพำนักอยู่ในประเทศไทย บางท่านเป็นถึงประมุขของรัฐด้วย จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานด้วยงานความมั่นคง ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองด้วย” นายกฯ กล่าว
นายกฯ กล่าวต่อว่า ประเทศไทยเคยจัดการประชุมเช่นนี้มาแล้วเมื่อปี 2534 หรือ 35 ปีที่แล้ว ตนจำได้ว่าเพิ่งเรียนจบใหม่ๆ และกลับมาเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยได้ขยับสถานะตัวเองขึ้น ตั้งแต่นั้นเราเปิดกว้างขึ้นเรื่องการเงินการคลังโลก ทั้งตลาดหลักทรัพย์ตลาดทุนการออกตราสาร สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหลังการประชุมเวิลด์แบงก์ครั้งแรก ทำให้ตลาดการเงินการคลังของประเทศไทยได้พัฒนาจนถึงปัจจุบัน
นายกฯ กล่าวว่า สำหรับการจัดงานครั้งนี้ภายใต้ธีม “Thailand’s New Horizons: Empowering People, Building Resilience” โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง และเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ซึ่งประเทศไทยจะได้โอกาสใหม่ๆ