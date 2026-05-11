อภิสิทธิ์ ติวเข้ม 50 ว่าที่ผู้สมัคร สก. ยัน ให้อิสระทำงานภายใต้อุดมการณ์ ปชป. ย้ำรอ 16 พ.ค. ยลโฉม แคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม. แย้มสเปก โปรไฟล์ดี-เป็นคนรุ่นใหม่
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 พ.ค. 2569 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ก่อนการสัมมนาว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พรรคประชาธิปัตย์ว่า การจัดสัมมนาในวันนี้ (11 พ.ค.) เป็นปกติที่ก่อนพรรคจะส่งผู้สมัคร
โดยจะมีการประชุม เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจทั้งการทำงานในกรอบพรรค ข้อกฎหมายการเลือกตั้ง และอื่นๆ เนื่องจากเมื่อสัปดาห์ก่อนพรรคได้อนุมัติผู้สมัคร ส.ก. ครบทุกเขตแล้ว จึงได้เชิญว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. มาพูดคุยกัน
เมื่อถามว่าการสัมมนาในวันนี้ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. จะมาร่วมงานด้วยหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรค ดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ เปิดเผยแล้วว่า จะมีการเปิดตัวในวันเสาร์ที่ 16 พ.ค.นี้ จึงขอยังไม่เปิดเผยว่าเป็นบุคคลใด แต่ยืนยันว่าเป็นผู้ชาย มีชื่อเสียงในสังคม ขอย้ำว่าให้รอการเปิดตัว ในวันที่ 16 พ.ค.นี้
เมื่อถามว่าจะมีการเปิดทีมบริหารของผู้ว่าฯ กทม. ทั้งรองผู้ว่าฯ ที่ปรึกษาฯ หรืออื่นๆ ด้วยเลยหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ยังไม่ใช่ทันที แต่ขณะนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่พร้อมจะมาช่วยงาน แต่จะในสถานะใดนั้น อยู่ระหว่างการพูดคุย
เมื่อถามว่า ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ของพรรค จะสู้คู่แข่งได้หรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ทำเต็มที่ เพราะพรรคมีหน้าที่เสนอทางเลือกให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ดังนั้น พรรคจึงได้เตรียมตัว ทั้งผู้สมัคร นโยบาย และผู้สมัคร ส.ก. รวมถึงองคาพยพทั้งหมด
สำหรับผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่คนกรุงเทพฯ ไม่ตื่นเต้นกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จะกลายเป็นปรากฏการณ์หวยล็อกผู้ว่าฯ กทม. คนเดิมหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า อยู่ที่ประชาชนจะตัดสิน หากถามตน การที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ให้คะแนนตัวเอง 5 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน แต่ตนขอให้มากกว่านั้น เพราะสามารถทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจที่มีผู้มาทำงาน
แต่ตนก็มองว่ายังมีหลายประเด็นที่หากพรรคประชาธิปัตย์มีโอกาสก็จะสามารถเติมเต็มได้ จึงขอให้รอวันที่ 16 พ.ค.นี้ ซึ่งจะมีการเปิดเผยแนวทางออกมาด้วย
เมื่อถามว่า หากว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ของพรรคเป็นผู้ชาย จะไปตัดคะแนนกับ น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ในนามอิสระหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน
เมื่อถามว่า ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ของพรรค เมื่อเปิดตัวแล้วจะว้าวหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่าสื่อมวลชนจะว้าวมั้ย แต่คำใบ้คุณสมบัติว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. คือเป็นคนรุ่นใหม่ อายุไม่ถึง 60 ปี หน้าตาดี โปรไฟล์ดี แต่ขอให้รอการเปิดตัววันที่ 16 พ.ค.นี้
จากนั้น นายอภิสิทธิ์ ได้เปิดการสัมมนาให้ความรู้ด้านกฎหมายกับว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. ทั้ง 50 เขต โดยได้ขอบคุณว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.ทุกคนที่อาสามาทำงาน ซึ่งการลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์จะไม่เหมือนกับ สส. แต่ทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติในสภาท้องถิ่น ต้องมีแนวคิดและอุดมการณ์บางอย่างกำกับการทำงาน
ซึ่งข้อเท็จจริงการสังกัดพรรค คือ การให้ความชัดเจนกับประชาชนที่เลือกว่า มีแนวคิดเรื่องการทำงานอย่างไร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจจะมีความผูกพัน ความรู้สึกส่วนตัว แต่ในทางปฏิบัติก็ยังอยู่ในสถานะตรวจสอบฝ่ายบริหาร
“ยืนยันว่าพรรคให้อิสระในการทำงานในสภาท้องถิ่นเต็มที่ แต่ยังสามารถขอคำปรึกษาจากพรรคได้ เพราะยังมีกรอบของพรรคที่จะช่วยกันผลักดันนโยบายของพรรคได้” นายอภิสิทธิ์ กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.ของพรรคประชาธิปัตย์นั้น มีอดีต ส.ก. 12 คน เป็นอดีต ส.ก.ที่ย้ายมาจากพรรคประชาชนด้วย อาทิ นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม อดีต ส.ก. เขตทวีวัฒนา และนายลักขณา ภักดีนฤนาถ อดีต ส.ก.เขตตลิ่งชัน