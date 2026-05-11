อนุทิน เหน็บ ‘กรณ์’ห่วงกู้ 4 แสนล้านบาท บอกเป็นฝ่ายค้านย่อมคิดแบบนั้น ยันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชน ลุยกระตุ้นเศรษฐกิจ ตอก ‘ศิริกัญญา’ คนทำงานเป็นกับยังไม่เคยทำงานต่างกัน

เมื่อเวลา 10.50 น. วันที่ 11 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาระบุการออกร่างพ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท อาจทำให้เสียวินัยการเงินการคลังว่า ท่านเป็นฝ่ายค้านก็ต้องคิดแบบนั้น แต่เราเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชน

ส่วนที่มีการเปรียบเทียบโครงการไทยเข้มแข็ง กับ โครงการไทยช่วยไทยพลัส ทั้งสองมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร นายกฯ กล่าวว่า คิดว่าเจตนารมณ์คือ ทุกคนอยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น ฉะนั้น ขออย่าเอาไปเปรียบเทียบกัน เพราะจะเกิดความขัดแย้ง สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ยืนยันได้คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส จะเร่งเยียวยาคลี่คลายความเดือดร้อนให้กับประชาชนพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อถามว่านายกรณ์ ถือเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองออกมาท้วงติง รัฐบาลต้องรับฟังหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลรัฐบาลรับฟังอยู่แล้ว เพราะทุกคนมีประสบการณ์ทางการเมือง และประสบความสำเร็จในการทำงานมาเหมือนกันหมด จึงขออย่าเอามาข่ม หรือเอามาเปรียบกัน เพราะถ้าเอามาเปรียบกันก็เห็นๆกันอยู่

เมื่อถามถึง น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน ระบุว่า รัฐบาลของบประมาณถึง 4 แสนล้านบาท แต่ใช้กระดาษเพียงแค่ 5 แผ่นนั้น นายกฯ กล่าวว่า ถือว่าเป็นประสิทธิภาพ นี่คือสิ่งที่ตนเคยบอกแล้วว่า คนที่ทำงานเป็น กับคนที่ยังไม่เคยทำงาน แต่พูดไปเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีก

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