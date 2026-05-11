รมว.สาธารณสุข แจงวุฒิสภา ไม่มีนโยบายกัญชาเสรี ลั่นหากขาย-เสพ จับได้ทันที ยันเร่ง ร่างกม.กัญชา-กัญชง มีผลบังคับใช้โดยเร็ว หวังคุมแหล่งปลูก
เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2569 ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม พิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยนายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ สว. ตั้งคำถามถึงปัญหานโยบายกัญชาเสรีในประเทศไทย และการควบคุมเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสังคม โดยมีนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข เป็นผู้มาชี้แจง
นายพัฒนา ชี้แจงว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือ จำหน่าย หรือแปรรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (ฉบับที่2) พ.ศ.2569 ส่วนการให้ใบอนุญาตนั้น ล่าสุดพบว่ามี 1.2 หมื่นร้านค้าที่ยังดำเนินการ
ทั้งนี้ ในช่วงปี 2569-2571 จะมีร้านค้าที่ทยอยหมดใบอนุญาต โดยปี2569 มีร้านที่หมดใบอนุญาต 5,000-6,000 ร้านนค้า ปี2570 มีร้านที่หมดใบอนุญาต 4,000-5,000 ร้านค้า และปี 2571 มีร้านที่หมดใบอนุญาตประมาณ 1,000 ร้านค้า และภายใน 2-3 ปีนี้ร้านค้าต้องปรับตัวเป็นสถานพยาบาลเท่านั้น จะต้องมีแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพ 6 วิชาชีพประจำตลอดเวลา
นายพัฒนา กล่าวต่อว่า ขณะที่ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชง กัญชา ปัจจุบันอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น และจะสิ้นสุดในวันที่ 21 พ.ค.69 ยืนยันจะเร่งรัดร่างกฎหมายดังกล่าวให้เข้าสภาฯและมีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด เพื่อควบคุมแหล่งปลูก ฟาร์มปลูก ที่ปัจจุบันไม่ได้ควบคุมเรื่องการลงทะเบียน จดทะเบียน มีเพียงการควบคุมหากนำไปขายต้องมีมาตรฐานและขออนุมัติจากกรมการแพทย์แผนไทย
นายพัฒนา กลาวอีกว่า ขณะที่สถานพยาบาลที่จ่ายกัญชาเพื่อการแพทย์ ได้กำชับให้ส่งเอกสาร หากใช้เป็นกระดาษจะให้ส่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการปลอมแปลงและพิจารณาว่าแพทย์หรือร้านค้าใดจ่ายกัญชาให้บุคคลใดซ้ำๆ หรือ ถี่ๆ โดยไม่รักษาจริงจังหรือไม่ จะทำให้กำกับได้มีประสิทธิภาพ
“ไม่เคยใช้กัญชาเสรี แต่ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ ยอมรับกัญชาเข้าถึงง่าย จึงพยายามควบคุมและตีกรอบการให้ใบอนุญาตและเร่งผลักดันกฎหมาย กัญชง กัญชาให้เร็ว เพื่อควบคุมการปลูก และฟาร์มใดหรือพื้นที่ใดปลูกปริมาณเท่าใด นำออกสู่ตลาดมากน้อยหรือไม่” นายพัฒนา กล่าว
รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า เชื่อว่าการพัฒนากัญชาเป็นสารสกัด ส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศไทย โดยผสมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารเสริม แต่การผสมไม่ได้นำช่อดอก แต่เป็นสารสกัดในสัดส่วนและตามอัตราที่ อย.กำหนด
นายปริญญา ถามย้ำว่า กัญชาที่ไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีหรือไม่ รวมถึงร้านสถานบันเทิงที่จำหน่าย สามารถจับได้ทันทีหรือไม่
นายพัฒนาชี้แจงว่า “จับได้ หากปลูกใช้เองไม่มีความผิด แต่หากขายต้องมีใบรับอง การขาย จำหน่าย ให้ผู้อื่นไปสูบ ทำไม่ได้”