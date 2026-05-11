ศุภมาส บี้ ผู้ประกอบการรถไฟฟ้า เร่งแก้ 3 ปมร้องเรียน “ชำรุด-ลอยแพ-ราคาตก” ช่วยผู้บริโภค หลังพบเดือดร้อน 1,300 ราย สั่ง สคบ.ทำ e-Book ฉลาก เช็กก่อนซื้อ สร้างการรับรู้ผู้บริโภค
เมื่อเวลา 12.12 น. วันที่ 11 พ.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) แถลงผลประชุมมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้า ว่า จากการรณรงค์ให้ประชาชน หันมาใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก รองรับสถานการณ์วิกฤตพลังงาน
แต่ต้องเผชิญปัญหา 3 เรื่องใหญ่ คือ รถชำรุดบกพร่อง ถูกลอยแพหลังบริษัทปิดตัว หรือศูนย์บริการปิดทำให้ไม่มีที่ซ่อมแซม และปัญหาด้านราคาที่ปรับตัวลดลงหลังซื้ออย่างรวดเร็ว
ทำให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนและเป็นข้อกังวลทั้งในมิติของความปลอดภัย คุณภาพ มาตรฐานชิ้นส่วน กระบวนการประกอบรถ การบริการหลังการขาย จึงต้องหาแนวทางและมาตรการคุ้มครองและเยียวยาผู้บริโภคให้เกิดความชัดเจน และเป็นธรรม
โดยช่วงปี 2567-2569 สคบ.รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า 556 ราย และร้องเรียนไปยังสภาองค์กรของผู้บริโภค ในฐานะตัวแทนภาคประชาชน 792 ราย รวมจำนวน 1,348 ราย โดย สคบ. แก้ไขจนยุติข้อพิพาทแล้ว 402 ราย
ปัญหาที่พบมากที่สุด 5 ลำดับ ได้แก่ ความชำรุดบกพร่อง 47.3% ไม่คืนเงินจอง 18.2% ซื้อแล้วปรับราคาลง 14.7% ไม่ส่งมอบของแถม 13.1% และอุบัติเหตุหรือซ่อมล่าช้า 2.9% ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับผู้บริโภค ที่จะต้องได้รับความเป็นธรรม ไม่ใช่ภาระที่ต้องแบกรับปัญหา
น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า สคบ.พิจารณารูปแบบปัญหาที่ผู้บริโภคเผชิญ เป็น 3 ประเด็น โดยพบปัญหาหลังการขายมากที่สุด 288 ราย ปัญหาการซื้อขาย 183 ราย ปัญหาการส่งมอบ 85 ราย โดยประชาชนกังวลว่าศูนย์บริการจะปิดตัวถึง 329 ราย พบอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย 164 ราย ไม่มีอะไหล่ต้องรอนาน 94 ราย และคืนรถไม่ได้เมื่อบริษัทปิดตัวอีก 52 ราย
โดย สคบ.มีมติดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเรียกค่าเสียหายคืนให้ผู้บริโภค มูลค่าความเสียหายกว่า 103.1 ล้านบาท โดยรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลาก ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำฉลากสินค้าโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน แสดงฉลากให้เห็นและอ่านได้ชัดเจน หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ สคบ. จัดทำ e-Book “ฉลากรถยนต์ไฟฟ้า” โดยขอความร่วมมือผู้ผลิตและ ผู้นำเข้าส่งฉลากรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นที่วางจำหน่ายในประเทศไทยให้กับสคบ.เพื่อรวบรวมจัดทำเป็น e-book นำเสนอข้อมูลฉลากของรถยนต์ไฟฟ้าทุกยี่ห้อ พร้อมอธิบายสาระสำคัญของฉลาก สิทธิผู้บริโภค แนวทางตรวจสอบข้อมูลก่อนซื้อ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ใช้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ application เพจและแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงเฝ้าระวังการโฆษณา และกำกับดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำสัญญาจอง ตามแบบสัญญามาตรฐานด้วย
นอกจากนั้นยังกำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายโฆษณาข้อมูลคุณภาพ คุณลักษณะทางเทคนิค สมรรถนะ เงื่อนไขการรับประกัน และข้อจำกัดการใช้งานชิ้นส่วนสำคัญอย่างละเอียด การกำหนดกรอบเวลาซ่อมมาตรฐานในสัญญา การกระจายศูนย์บริการให้ครอบคลุมทุก 150-200 กิโลเมตร
การสำรองอะไหล่ให้เพียงพอ การพัฒนาระบบเรียกคืนรถ เพื่อแก้ไขความบกพร่องที่กระทบความปลอดภัย การผลักดันมาตรการสิทธิในการซ่อม ให้เจ้าของรถซ่อมบำรุงได้แม้หมดระยะประกัน และการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนเฉพาะทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สคบ. กับกรมการขนส่งทางบก
ในส่วนนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานของทุกฝ่ายร่วมกัน เพื่อมาร่วมลงรายละเอียดในประเด็นแนวทางการยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภครถยนต์ไฟฟ้ากันต่อไป
ขอฝากถึงผู้ประกอบการทุกรายว่า พี่น้องประชาชนที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจากท่าน คือผู้ที่ฝากความหวังและฝากเงินที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงไว้กับท่าน ขอให้ดูแลเหมือนคนในครอบครัว เร่งรัดแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม สำรองอะไหล่ให้เพียงพอ ดูแลศูนย์บริการให้ครอบคลุม กำหนดกรอบเวลาซ่อมที่ชัดเจน อย่าปล่อยให้ผู้บริโภคถูกลอยแพ
ยืนยันว่าจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้ผู้บริโภคต้องสู้ลำพัง ส่วนประชาชนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ขอให้ตรวจสอบฉลากสินค้า เงื่อนไขการรับประกัน กรอบเวลาซ่อมมาตรฐาน ข้อมูลศูนย์บริการ ความพร้อมของอะไหล่ อ่านสัญญาจองให้ครบถ้วน เก็บใบเสร็จ ใบจอง โบรชัวร์ และเอกสารโฆษณาทุกชิ้นไว้เป็นหลักฐาน
หากถูกเอารัดเอาเปรียบ ท่านสามารถร้องเรียนมาที่ สคบ. สายด่วน1166 ได้ทันที พร้อมรับฟังและยืนเคียงข้างผู้บริโภคทุกท่าน
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรอบเวลาในการรอรถช่วงระหว่างที่รถเสียหรือซ่อม จะใช้เวลานานแค่ไหน และจะสามารถคืนรถหรือยกเลิกสัญญาได้หรือไม่ น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า ที่ประชุมรับข้อเสนอไปประชุมเชิงปฏิบัติการ ว่าควรมีสัญญาที่เป็นมาตรฐานแบบใด เพื่อปรับระบบสัญญาณในการรับซ่อมเคลม
เมื่อถามย้ำว่าศูนย์ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าเพียงพอกับปริมาณรถที่จำหน่ายออกไป หรือไม่ น.ส.ศุภมาส กล่าวว่าขณะนี้ถือว่ายังเพียงพอ หากระยะเวลาผ่านไปแล้วศูนย์ยังโตไม่พอ จะต้องมาดูอีกครั้ง