นายกฯ มอบนโยบาย กำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน กำชับดูแลประชาชน-ปราบยาเสพติด-รับมืออาชญากรรมยุคใหม่ ลั่น ต้องเป็นผู้ปราบอิทธิพล ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพล

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 พ.ค. 2569 ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมี รมช.มหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมงาน

นายกฯ กล่าวมอบนโยบายว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญของการบริหารราชการ เป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนและเป็นที่พึ่งเมื่อเกิดความเดือดร้อน รวมทั้งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ในการดูแลทุกข์สุขและเป็นหูเป็นตาให้ประชาชน จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัด

“เป็นผู้ปราบอิทธิพล ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพล เพื่อเป็นที่พึ่งและหลักยึดให้กับประชาชน พร้อมสนับสนุนการทำงานของนายอำเภอกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม” นายกฯ กล่าว

นายกฯ ยังเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน โดยยึดหลัก “การ์ดไม่ตก” ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัย และดูแลประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม

รวมถึงต้องหูตากว้างไกล เท่าทันอาชญากรรมรูปแบบใหม่ เช่น การค้ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์ (สแกมเมอร์) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองและครอบครัวจากการถูกล่อลวง

นายกฯ ยังเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้สอดรับสถานการณ์โลก โดยให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ผ่านโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาประชาชน โดยมุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง โปร่งใส และเป็นธรรม ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

พร้อมขอความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และฝ่ายปกครองในพื้นที่ ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิและมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ นายกฯ ยังขอให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านติดตามสถานการณ์บ้านเมือง พร้อมประสานงานกับนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยรัฐบาลเตรียมจัดการประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ภายหลังการมอบนโยบายฯ นายกฯ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะผู้จัดงาน ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี จากนั้น รูปร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

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