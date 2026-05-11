ปชน. จี้รัฐบาล เร่งสางเรื่องด่วน ร่างรธน.-กฎหมายสำคัญ-บำนาญสูตรแคร์ประกันสังคม ลั่นถ้าจริงใจ เคารพประชาชน อย่าปฏิเสธเสียงประชามติ
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 11 พ.ค. 2569 ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เงา จากพรรคประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมแถลงส่งข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่า สิ่งที่อยากให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือ
1.อยากให้รัฐบาลยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้กลับเข้ามาสู่กระบวนการพิจารณารัฐสภาโดยเร็วเพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชน 21,000,000 คนได้ลงฉันทามติร่วมกันว่าอยากให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังนั้นข้ออ้างที่กังวลว่าหากยื่นร่างเดิมกลับมาก็ไม่ผ่านสภาอยู่ดีเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น อยากให้รัฐบาลยืนยันตามเจตนารมย์ตามที่ประชาชนได้ออกเสียงประชามติไว้แล้ว
2.เรียกร้องให้ครม. ผ่านกฎกระทรวง รับรองบำนาญสูตร CARE ของสำนักงานประกันสังคมโดยเร็ว เพราะนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับปากกลับกลุ่มประกันสังคม ก้าวหน้า ว่าพร้อมจะผลักดัน ดังนั้นการประชุม ครม. ในวันพรุ่งนี้จึงอยากจะเห็นความชัดเจน
3.ขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนกฎหมายอีกหลายฉบับที่ยังไม่ผ่านคณะรัฐมนตรีซึ่งการประชุมในวันพรุ่งนี้จะเป็นเส้นตายวันสุดท้ายที่จะพิจารณาให้นำกฎหมายกลับมาพิจารณาต่อ เช่นกฎหมาย PRTR และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพื่อปรับชั่วโมงทำงานให้เป็นธรรม เป็นต้น จึงอยากให้ครม.มีมติในวันที่ 12 พ.ค.นี้ เพื่อนำกฎหมายค้างท่อมาพิจารณาต่อในสภา
เมื่อถามว่า จะติดตามการประชุม ครม. เรื่องการยืนยันส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเดิมกลับมายังสภาอย่างไร นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า คนที่นิยามตัวเองว่าเป็นรัฐบาลมาจากประชาชน ไม่สามารถปฏิเสธเสียงประชามติที่ประชาชนคนส่วนใหญ่ในประเทศได้ลงความเห็นแล้วว่าอยากให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า อย่างน้อยถ้ารัฐบาลมีความจริงใจ ปล่อยให้กลไกในรัฐสภาตัดสินเอง ว่าร่างเดิมจะผ่านหรือไม่ผ่านรัฐสภาชุดนี้ ไม่ควรนำมาเป็นข้ออ้าง ทั้งที่อาจจะมีวาระแฝงอะไรในใจบางอย่างและเป็นข้ออ้างในการปัดตกในชั้น ครม. ถ้ารัฐบาลจริงใจและเคารพเสียงประชาชนก็คงต้องนำร่างเดิมมาพิจารณาต่อในรัฐสภาชุดนี้