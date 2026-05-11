อนุทิน เปิดใจถึง ทักษิณ บอกมีโอกาสไปพบอยู่แล้วหลังพ้นโทษ ชี้ไม่ใช่เรื่องแปลก เป็นคนที่เคารพรักกันมา ไม่กังวลบรรยากาศทางการเมือง ระบุต้องมองบวก ลั่นทำเพื่อประเทศชาติ-ประชาชน ต่อให้ผิดก็ภาคภูมิใจ
เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 11 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองภายหลัง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และได้รับการพักโทษว่า
อย่างที่ตนเคยบอกว่า ตนเคยเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาของนายทักษิณ ก็ยินดีกับท่าน และครอบครัว ซึ่งมีการรายงานเต็มฟีด ได้เดินทางกลับบ้านอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส
“เราก็ปล่อยให้ท่านมีช่วงเวลาส่วนตัวของท่าน หลังจากนี้ก็มีกระบวนการทางกฎหมาย ที่ท่านต้องไปดำเนินการ ก็ปล่อยให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปก่อนด้วยดี เพื่อให้มีการปรับตัว ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของท่าน ให้ช่องว่างความเป็นส่วนตัวกับท่าน เราก็ดีใจที่ท่านพ้นโทษออกมา” นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามว่า มีโอกาสที่จะไปพบ นายทักษิณ เป็นการส่วนตัวหรือไม่ นายอนุทิน ตอบกลับทันทีว่า “มีอยู่แล้ว” เมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไป เพราะกรุงเทพฯ มีอยู่แค่นี้ การไปพบปะใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยรู้จัก เคารพนับถือกันมา ไม่ถือเป็นเรื่องแปลกอะไร
เมื่อถามว่า มองบรรยากาศทางการเมืองหลังจากนี้อย่างไร นายอนุทิน ระบุว่า มองทุกอย่างให้มันเป็นบวก ถ้าเราทำงานด้วยความสุจริตใจ ว่าสิ่งที่เราทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศ และประชาชน ไม่มีอะไรต้องไปกังวล ถ้าทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศ และประชาชน มันจะเป็นอย่างไรต่อให้ผิดก็ยอมรับผิดนั้นไป เพราะอย่างไรก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ ถ้าคนเป็นหลาย 10 ล้านคนได้ประโยชน์ ถ้ามีความผิดก็ยอม ถือว่าเป็นเกียรติ