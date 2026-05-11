นายกฯ คุยกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เข้มป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน ชี้ สส.ปชน. ขออภัยแล้ว สะท้อนไม่ใช่เรื่องจริง หลังอภิปรายกล่าวหาเอี่ยวยาเสพติด
เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 11 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานมอบนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ว่า วันนี้เป็นการพบปะหารือกำนันผู้ใหญ่บ้าน
โดยขอความร่วมมือ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลแรกที่ใกล้ชิดประชาชน จึงขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยเจ้าพนักงานเร่งสแกนชุมชนทุกชุมชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ป้องกันการซื้อขาย และการเสพ
ส่วนที่นายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กทม. พรรคประชาชน อภิปรายโจมตีว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้น จะบั่นทอนต่อการทำงานของข้าราชการหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า คนที่ทำดีมีมากกว่า แต่ก็เห็นว่า สส.คนดังกล่าวได้ออกมาขออภัยแล้ว ดังนั้น ถ้าเขาพูดถูก ก็คงไม่ออกมาขออภัย ซึ่งมันจบไปในตัวเองแล้ว