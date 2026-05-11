เอกนิติ เร่งทำระเบียบ เปิดทางหน่วยงานชงโครงการของบฯ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ตั้งโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” เข้า กก.กลั่นกรอง ก่อนเสนอ ครม.19พค.

เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 11 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กล่าวถึงการเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัส ที่รัฐจ่าย 60 ประชาชน จ่าย 40 ว่า ขั้นตอนขณะนี้ทำเรื่องระเบียบการกู้เงินและคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ

หลังเสร็จสิ้น จะให้หน่วยงานเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์เข้ามาเพื่อช่วยแก้วิกฤตปากท้องและเยียวยาประชาชน รวมถึงเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายใต้ 5 หลักการ คือ 1.พุ่งเป้า 2.ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านให้ได้ผลในระยะยาว ลดภาระของประชาชน 3.ปฏิรูปเพื่อรองรับหลังวิกฤตโดยพุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือคนให้กลับเข้มแข็งหลังผ่านวิกฤต

4.ความโปร่งใส โดยตนกำชับปลัดกระทรวงการคลังว่าจะตรงเปิดเผยทั้งหมด พร้อมกับนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ในการเปิดเผยข้อมูล และ 5.การทำงานร่วมกันโดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน เข้ามาร่วมในการพิจารณากลั่นกรอง

เมื่อถามว่ารายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอเข้าประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในวันที่ 14 พ.ค.นี้ใช่หรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า ต้องทำระเบียบให้เสร็จก่อน

เมื่อถามยํ้าว่าจะเสนอ ครม.ในวันที่ 19 พ.ค.นี้หรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า จะเร่งดำเนินการ

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