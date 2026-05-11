ภราดร ยัน รัฐบาล เดินหน้า พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ทันที ไม่ต้องรอผลศาล-สภาฯ เผย ยอดโอนงบฯ คืน อาจไม่ถึง 3 หมื่นล้าน เพื่อรักษาฟันเฟืองเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการโอนงบประมาณคืน เพื่อนำมาแก้ไขสถานการณ์ความจำเป็นของประเทศว่า จากเดิมที่กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณประเมินไว้ที่ประมาณ 5-7 หมื่นล้านบาท ล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่า ตัวเลขงบประมาณที่จะโอนคืนอาจมีจำนวนไม่ถึง 3 หมื่นล้านบาท

นายภราดร กล่าวว่า สาเหตุที่ตัวเลขน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้โครงการต่างๆ ดำเนินการต่อไปเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถหมุนเวียนได้ โดยมีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน คือ โครงการใดที่ยังไม่มีการดำเนินการภายในเส้นตายวันที่ 30 เม.ย. จะต้องถูกดึงงบประมาณกลับ

อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการที่เป็นงบผูกพัน รัฐบาลเลือกใช้วิธีการปรับลดงบประมาณในปีแรกลง แทนการยกเลิกโครงการทั้งหมด เช่น จากเดิมที่ได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายปีแรก 20% อาจปรับลดลงเหลือเพียง 10-15% เพื่อให้โครงการสามารถเริ่มต้นไปได้ก่อนและไม่ให้เกิดผลกระทบในภาพรวม

เมื่อถามถึงความคืบหน้าของพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาท นายภราดร กล่าวว่า แม้ฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อศาล แต่เนื่องจากกฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว กระบวนการทางสภายังคงเดินหน้าต่อได้ตามปกติ

ขณะนี้รัฐบาลได้เสนอเรื่องไปยังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าประธานสภาฯ จะบรรจุระเบียบวาระการประชุมได้ในช่วงวันที่ 14 พ.ค.นี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานสภาฯ ว่าจะบรรจุเรื่องหรือไม่

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