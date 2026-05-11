‘สุรศักดิ์’ ชี้ เก็บภาษีขาออกคนไทย 1,000 ไปเที่ยวต่างประเทศ อยู่ในขั้นตอนศึกษา ยังไม่ได้ข้อสรุป ย้ำเป้าหมายการเก็บคือ ทำให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในประเทศ
11 พ.ค. 69 – นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ประเด็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของคนไทย ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นไปตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2526 ซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วในปัจจุบัน เพียงแต่ที่ผ่านมามีการงดเว้นการใช้บังคับ โดยอำนาจในการพิจารณาจัดเก็บเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลัง
ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะจัดเก็บในอัตรา 1,000 บาท ตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่ ซึ่งกระทรวงการคลังเตรียมเชิญหน่วยงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนอีกครั้ง
การจัดเก็บภาษีขาออก มีเป้าหมายสำคัญเพื่อนำเงินภาษีคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งมีปริมาณสูงถึง 10 ล้านคนต่อปี มาสมทบเข้ากองทุนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศโดยตรง และจะนำมาใช้ในรูปแบบโครงการร่วมจ่าย (โค-เพย์) เพื่อจูงใจให้คนไทยเที่ยวไทยมากขึ้น
หลักการคือ การนำเงินจากผู้ที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ มาส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้งบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวในการกระตุ้นการท่องเที่ยว แต่แนวทางนี้ยังเป็นเพียงผลการศึกษา หากพบว่ามีผลดีมากกว่าผลเสีย จึงจะมีการพิจารณาจัดเก็บจริงในลำดับต่อไป