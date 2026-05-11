กรวีร์ มองการเมืองไทยไม่เปลี่ยน แปลงหลัง‘ทักษิณ’ได้พักโทษ เชื่อทำประโยชน์ ให้คำแนะนำได้ ลั่นเสถียรภาพรัฐบาลมั่นคง ไม่น่ามีปัญหา
เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2569 ที่รัฐสภา นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล) กล่าวถึงอนาคตการเมืองไทย หลังจาก นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษว่า ต้องรอดูท่าทีของนายทักษิณ
คิดว่าอดีตนายกฯเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ เชื่อว่าจะสามารถทำประโยชน์ หรือให้คำแนะนำต่างๆกับฝ่ายการเมืองได้ คิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไร คงต้องติดตามดูท่าทีของนายทักษิณ ว่าจะมีการเข้ามามีส่วนร่วมกับพรรคเพื่อไทยอย่างไร
เมื่อถามว่าฉากทัศน์การเมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ นายกรวีร์ กล่าวว่า ไม่ เพราะขณะนี้รัฐบาลค่อนข้างมีเสถียรภาพมั่นคงกับการทำงานร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาล ที่เป็นไปได้ด้วยดี คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา