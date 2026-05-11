สุรศักดิ์ ยันยกเลิกแน่ ฟรีวีซ่า 60 วัน คัดกรองเข้มทุกประเภท เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ หลังเกิดอาชญากรรม นอมินี แฝงตัวมาก่อเหตุ
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 11 พ.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมรัฐมนตรี สัดส่วนพรรคภูมิใจไทย ว่า มีการพูดคุยถึงเรื่องการจำกัดนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย หลังจากที่มีข่าวเรื่องนักท่องเที่ยวจีน และข่าวการบุกรุกของผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะพื้นที่อุทยาน
เมื่อถามว่าจะต้องมีทบทวนเรื่องฟรีวีซ่าด้วยหรือไม่ นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า ต้องมีการทบทวน โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการนอกรอบ ให้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาวีซ่าทั้งหมด ไม่ใช่แค่เฉพาะของนักท่องเที่ยว แต่ทุกประเภท ที่ประเทศไทยพิจารณาให้ ทั้งวีซ่า บีโอไอในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน วีซ่านักเรียน และยังรวมถึงวีซ่าอื่นๆ ทุกอย่าง
นายสุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า โดยให้นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะทำงาน ซึ่งจะมีการแต่งตั้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ เพื่อมาศึกษาพิจารณาทบทวนวีซ่าทุกชนิด ยืนยันว่าวีซ่าฟรี 60 วัน จะต้องถูกยกเลิกอยู่แล้ว โดยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้เสนอเข้าครม. ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้
เมื่อถามว่า มั่นใจใช่หรือไม่หากมีการทบทวนยกเลิกฟรีวีซ่า จะลดผลกระทบจากนักท่องเที่ยวที่ฝ่าฝืนกฎหมายไทยได้ นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า บางประเภทก็ไม่ใช่วีซ่านักท่องเที่ยว แต่บางประเภทก็เป็น มีหลายรูปแบบ ทั้งมาแต่งงานและมีภรรยาคนไทย แต่ในที่สุดทุกประเภทเราก็จะต้องมีการทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการว่าจะต้องเข้มงวดมากขึ้นในการตรวจสอบ
นายสุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันนี้เงินอย่างเดียวก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงจำเป็นต้องตรวจสอบในมิติอื่นร่วมด้วย ไม่ใช่ว่ามีเงินมาถึงแล้วจะได้วีซ่า เพราะเรื่องเงินไม่ใช่ตัวชี้วัด ว่าบุคคลนั้นเข้ามาแล้วจะไม่ก่อปัญหาให้กับประเทศ ดังนั้น จึงเป็นเหตุที่ให้เราทบทวนทุกประเภท
เมื่อถามว่าคนที่ได้วีซ่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับผลกระทบในการทบทวนครั้งนี้หรือไม่ นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า คนที่ถูกต้องและไม่ผิดกฎหมาย ตนเชื่อว่าจะไม่มีปัญหา แต่ทั้งนี้ การพิจารณาในเรื่องวีซ่าต่างๆ ต้องทบทวนในเรื่องระยะเวลา เอกสาร และหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการยื่น ต้องพิจารณาใหม่ทั้งหมด
นายสุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ยอมรับว่าในวันนี้ที่มีความเปลี่ยนแปลงไป ก็เกิดอาชญากรรม นอมินี ที่แฝงเข้ามากับวีซ่าต่างๆ และมาก่อเหตุในประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกแล้วว่า วันนี้เราต้องคัดกรองที่จะต้องให้วีซ่าอย่างรอบคอบมากขึ้น
นายสุรศักดิ์ กล่าวอีกว่า เราจะไม่มุ่งเน้นในเรื่องการท่องเที่ยวแล้ว แต่ต้องเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณ ไม่ใช่ว่ามาง่ายแล้วจะได้นักท่องเที่ยวเยอะ ที่จะทำให้เม็ดเงินขยับขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับว่า ให้พิจารณาให้วีซ่าอย่างรอบคอบมากขึ้น เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่มากยิ่งขึ้นทั้งระบบ