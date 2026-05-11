‘อนุทิน’ ลงนามตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาชายแดนใต้ ตั้ง ‘สีหศักดิ์’ ประธาน ‘วันนอร์’ ที่ปรึกษา ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พูดคุยสันติสุขให้สำเร็จ

11 พ.ค. 69 – นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 139 /2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย ให้มีคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังต่อไปนี้

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกฯและ รมว.ต่างประเทศ เป็นประธาน
พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1
นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ปรึกษา

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

2. ประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

3. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบูรณาการงาน ประสานงาน เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) นโยบายของรัฐบาล นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) และนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2568-2570 รวมทั้งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีกำหนด

4.รายงานปัญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาต่อ สมช. หรือนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี

5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น

6.ดำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2569 หวยงวดนี้
2

ป้าแดง คนมหาเฮงหวย เข้าทุกงวด งวดที่แล้วให้69 มาตรงๆ งวดนี้เลขเด็ดมาแล้ว
3

ตรวจหวยออมสิน ผลสลากออมสิน พิเศษ 1 ปี งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2569
4

หมอปลาย ขอโชค เลขเด็ดวัดดัง หยิบเลขแรกแปลกใจ ขอพร หลวงพ่อโต ตำนานเจ้ามือเจ๊ง
5

พีท สามี แก้มบุ๋ม รถหรูถูกชนครั้งแรก รู้ใจแฟนหวยเปิดเลขทะเบียนชัดๆ เลขเบิ้ลมาแน่
6

ตรวจผลสลาก ธ.ก.ส. งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2569
7

ช่องทางชมสด อาร์เซนอล ดวล แมนฯ ซิตี้ ศึก คอมมิวนิตี ชิลด์ 2026
8

บอล เชิญยิ้ม เผยเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอก เปิดเลขเด็ด เลขหางประทัด งวด 16 ส.ค.69
9

มาแล้ว เลขเด็ดปฏิทินจีน 16 ส.ค.2569 ซูมเลขปฏิทินครอบครัวข่าว 3 เลขเน้นๆ 2 ตัว 3 ตัว
10

ลูกรักดาวโชคลาภ! หมอช้าง เปิด 3 ราศี ถึงเวลาข่าวดีที่รอคอย ได้ถูกรางวัล-โชคไม่คาดฝัน