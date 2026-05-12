“สีหศักดิ์” ชี้ ดับไฟใต้ ต้องบูรณาการ ไปทิศทางเดียวกันสำคัญที่สุด ย้ำ เจรจาสันติสุข เป็นแนวทางหนึ่ง ไม่ใช่หนทางแก้ปัญหาทั้งหมด ต้องเน้นประชาชนเป็นที่ตั้ง
12 พ.ค. 69 – ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า
ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน การเจรจาสันติสุข ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่ง และการแก้ไขปัญหาพื้นที่ การแก้ไขปัญหาอัตลักษณ์ การพัฒนาพื้นที่อื่นๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาความยุติธรรม ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ถึงเวลาที่การดำเนินการต่างๆ จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการพูดคุยกับกลุ่มก่อความไม่สงบ และการแก้ไขปัญหาทางการเมือง ก็ต้องพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ ตนมองว่า เป็นสิ่งดี สิ่งเหล่านี้ฝ่ายกระทรวงกลาโหม เป็นผู้เสนอ
เมื่อถามว่า การดำเนินการแนวทางนี้ ถือเป็นการใช้การเมืองนำการทหารใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า บางส่วนก็คือ เรื่องการเมือง บางส่วนก็คือ เรื่องการทหาร รวมถึงมิติการต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะมีประเทศมาเลเซียเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่การดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
ผู้สื่อข่าวถามว่า การพูดคุยสันติสุข มีมาในทุกรัฐบาล รัฐบาลชุดนี้จะทำให้พลัสอย่างไร นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า หากมีการประสานการพูดคุย โดยตระหนักว่า การพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง แต่ไม่ได้เป็นหนทางการแก้แก้ไขปัญหาทั้งหมด เพราะการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องเน้นที่ประชาชนเป็นที่ตั้ง