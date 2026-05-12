รมว.กลาโหม ขออย่ากังวล​ อาวุธกองทัพ ตกอยู่ในมือ บอสสแกมเมอร์เขมร​ ย้ำ ตรวจเข้ม​รายกระบอก​ เตรียมตรวจสอบ​อยู่ในมือ​ “หมิงเฉิน​ ซัน​” ได้​อย่างไร​

เมื่อเวลา​ 12.00 น.​ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2569 ที่ทำเนียบ​รัฐบาล​ พล.ท.อดุลย์​ บุญธรรมเจริญ​ รมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณี นายหมิงเฉิน ซัน ครอบครองคลังอาวุธสงคราม ซึ่งมีปืนของกองทัพเรือรวมอยู่ด้วย​ว่า​ การตรวจสอบเรื่องอาวุธในห้วงที่มีการรับส่งหน้าที่ผู้บังคับหน่วย จะมีการสำรวจพิเศษ โดยมีการนับเป็นรายกระบอก ซึ่งทุกหน่วยทำอยู่แล้ว ไม่ต้องกังวลใจ

ส่วนกรณีที่หลุดไปอยู่ในมืออาชญากรข้ามชาตินั้น พล.ท.อดุลย์​ กล่าวว่า​ เดี๋ยวตนจะไปตรวจสอบดู

เมื่อถามถึงกรณีการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวจากไปหาของป่า พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า​ จากที่ได้รับรายงานจากหน่วยในพื้นที่ ชาวบ้านคนดังกล่าวถูกจับตัวไปตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้เข้าใจว่าอยู่ในกระบวนการของกัมพูชาเรื่องหนีเข้าเมือง แต่ขอไปตรวจสอบว่าชาวบ้านรายดังกล่าวเข้าไปทำอะไร เนื่องจากไปเพียงคนเดียว

ทั้งนี้ ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของกองทัพภาคที่ 2 แต่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก

ส่วนกรณีที่ชาวบ้านออกมาระบุว่า ฝ่ายความมั่นคงห้ามเข้าพื้นที่นั้น พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า ขอไปตรวจสอบก่อน

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