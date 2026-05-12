อนุทิน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข เดินหน้าระบบดิจิทัล สร้างเกราะคุ้มกันโรค ยกระดับบริการไทยสู่สากล

เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 12 พ.ค.2569 ที่โถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข

ทั้งนี้ ก่อนร่วมประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อ ของกระทรวงสาธารณสุข นายกฯได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วย

น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการวัคซีน PCV “เกาะกันปอดบวม เพื่อหนูน้อยสุขภาพดี” บูธนิทรรศการหมอพร้อม “Super App” และบูธนิทรรศการโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ซึ่งมีการสาธิตการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี

โดยนายกฯ ได้ร่วมถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ประกาศบรรจุวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมค็อกคัส (PCV) เข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สำหรับเด็กไทย ภายหลังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 กำหนดให้วัคซีน PCV เป็นสิทธิบริการสาธารณสุขสำหรับเด็กไทยทุกคน เพื่อป้องกันโรคร้ายแรง อาทิ ปอดอักเสบและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

สำหรับการบริหารจัดการวัคซีน กรมควบคุมโรคได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขณะนี้ สปสช. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาวัคซีน โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมความพร้อมหน่วยบริการทั่วประเทศ ทั้งด้านระบบลูกโซ่ความเย็น การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการจัดเตรียมรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการฉีดวัคซีน PCV แก่เด็กไทยพร้อมกันทั่วประเทศได้ภายในช่วงปลายปี 2569

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข เพื่อประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขของประเทศให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 1.การยกระดับวัคซีนแห่งชาติ หลังผลักดันวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมค็อกคัส (PCV) เข้าสู่สิทธิประโยชน์ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ สำหรับให้บริการวัคซีนเด็กไทยทุกคน

2. การขับเคลื่อนเป้าหมายการกำจัดโรคไวรัส ตับอักเสบ บี และ ชี อย่างเป็นรูปธรรม และ 3. การพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของไทย “หมอพร้อม SuperApp” เพื่อเชื่อมโยงบริการสุขภาพของประเทศอย่างไร้รอยต่อ

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