ทักษิณ มาตามนัด! ควงคุณหญิงอ้อ พร้อมลูกสาว เช็กสุขภาพ รพ.พระราม9 หลังได้ถูฏควบคุมตัวในเรือนจำนาน 8 เดือน
วันที่ 12 พ.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมกับคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ อดีตภริยา น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ และน.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ บุตรสาวทั้งสอง เดินทางมาที่โรงพยาบาลพระราม 9 เพื่อตรวจเช็กสุขภาพ ในการเช็กอัพร่างกาย หลังจากถูกควบคุมตัวในเรือนจำคลองเปรมนาน 8 เดือน
โดยนายทักษิณ ได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำกลางคลองเปรม เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ นายทักษิณ และครอบครัว เดินทางมาถึงโรงพยาบาลพระราม 9 ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.00 น.
รายงานข่าวแจ้งว่า นายทักษิณ ตรวจร่างกายเกือบทั้งหมด ยกเว้นการเข้าตรวจด้วยเครื่องสแกน ซึ่งคาดว่าอาจเพราะกำไล EM อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าการเดินทางมาตรวจสุขภาพในครั้งนี้ เป็นการเดินทางมาส่วนตัวไม่อนุญาตให้สื่อบันทึกภาพและทำข่าว