นายกฯ ย้ำ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน จำเป็นเร่งด่วน เมินฝ่ายค้านยื่นศาลรธน.ชี้ขาด ยันไม่กระทบแผนช่วยเหลือประชาชน ลั่น ถ้าไม่มั่นใจคงไม่ออก พ.ร.ก. ตั้งแต่แรก

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 12 พ.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา รัฐบาลออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 400,000 ล้านบาท โดยอ้างเหตุผลยังไม่มีความจำเป็นว่า ฝ่ายบริหาร คือ ฝ่ายรัฐบาล ในฐานะที่บริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและมีประโยชน์

เชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้สะดุด เพราะ พ.ร.ก. ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลบังคับใช้แล้ว เพียงแต่อาจล่าช้าไปบ้าง เมื่อสมาชิกรัฐสภาจำนวน 1 ใน 5 ส่งเรื่องมา ทำให้ประธานสภาฯ ที่จะบรรจุวาระนี้เพื่อพิจารณาเป็นวาระแรกยังไม่สามารถทำได้ แต่ถือว่าคนละซอยกัน ซอยทำงานให้ประชาชน ซอยนำเงินทั้งหลายไปช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนยังคงเดินต่อไป

เมื่อถามว่า เตรียมแผนสำรองไว้บ้างหรือไม่ กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ นายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลทำหน้าที่ที่ต้องทำ ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ย้ำว่าเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร

ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า มีแผนหนึ่งสองหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า มีแผนเดียว คือแผนช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

เมื่อถามต่อว่า กรณีนี้อาจการันตีด้วยตำแหน่งของคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงเกิดการตั้งคำถามว่ามีแผนสำรองไว้หรือไม่ หากศาลรัฐธรรมนูญชี้เป็นอย่างอื่น นายกฯ กล่าวว่า มาถึงจุดนี้แล้ว
ถ้าไม่มั่นใจก็อย่าออก พ.ร.ก. เท่านั้นเอง

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