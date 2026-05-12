อนุทิน ลั่นคนไทยต้องได้ดูบอลโลกฟรี เผย ครม.รับทราบ ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 สั่งกรมประชาสัมพันธ์ ประสานกสทช. ขออุบรายละเอียด ย้ำจะทำให้ดีที่สุด ไชยชนก รับคนไทยน่าจะได้ดูฟุตบอลโลก 2026
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 12 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 (FIFA World Cup 2026) ซึ่งรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุด โดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานการทำงานร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งจะพยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้ง
ผู้สื่อข่าวถามว่า รัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทาน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในส่วนรายละเอียด ให้ทางผู้รับผิดชอบดำเนินการ
เมื่อถามย้ำว่า คนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกฟรีใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า “ต้องฟรีสิ”
ด้าน นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบ 1,300 ล้านบาท ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ว่า
รายละเอียดตนไม่ได้ดูแลเรื่องนี้ ขอให้ไปถามคนอื่น ส่วนงบประมาณของ กสทช.จะสนับสนุนเท่าไรนั้น ขอรอดูอีกทีว่าสุดท้ายจะจบอย่างไร แต่ได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว เดี๋ยวตนเองจะให้ รมช.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ชี้แจง
เมื่อถามย้ำว่า คนไทยจะได้ดูบอลโลกแน่นอน ใช่หรือไม่ นายไชยชนก หัวเราะและกล่าวว่า “ผมว่าน่าจะได้ดู”