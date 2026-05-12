‘พัฒนา’ ยัน สธ.จับตา “ไวรัสฮันตา” เฝ้าระวังนักท่องเที่ยวเข้าไทย รับติดต่อคนสู่คนได้ แต่ไม่รวดเร็ว เผยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบแค่ชาวสิงคโปร์ 1 คน
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 12 พ.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีพบเชื้อไวรัสฮันตาว่า ขณะนี้เชื้อไวรัสดังกล่าวยังไม่พบในประเทศไทย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเพียงนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์เพียง 1 คน ที่อยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าวที่เข้าสู่กระบวนการกักตัวอยู่ จึงไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก
นายพัฒนา กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าระวัง และติดตามอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคเฝ้าติดตาม โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยทั้งทางบก น้ำ และอากาศ
นายพัฒนา กล่าวอีกว่า ไวรัสดังกล่าวไม่ใช่โรคใหม่ แต่อาจจะมีหลายสายพันธุ์ ซึ่งตัวที่พบอาจสามารถติดจากคนสู่คนได้ แต่การระบาด หรือการติดต่อไม่ได้มีความรวดเร็วมาก สามารถระมัดระวังได้