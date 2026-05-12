ยศชนัน คืนถิ่นมหิดล ปลุกพลังวิศวะรุ่นใหม่ก้าวข้ามทุกข้อจำกัด สร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ บนเวที Mahidol Engineering Maker Expo 2026
เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2569 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม ศูนย์การประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมงาน Mahidol Engineering Maker Expo 2026 Capstone Project Presentation พร้อมบรรยายในหัวข้อ Beyond Boundaries: วิศวกรรมไร้ขีดจำกัด
โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน พร้อมด้วยนายธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายกฤษณ์ จันทโนทก กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นายธำรงเกียรติ อุทัยสาง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วม
นายยศชนัน กล่าวว่า วันนี้มีแนวคิดหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาว่าวิศวกรรมควรไร้ขีดจำกัด ซึ่งเป็นมุมมองที่สำคัญและสร้างแรงบันดาลใจ แต่ในอีกด้านหนึ่งที่เราต้องคำนึง คือความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ความรู้ไม่ได้เป็นปัจจัยที่แปรผันตรงกับความสำเร็จหรือความสุขในชีวิตเสมอไป
เราเห็นตัวอย่างมากมายของผู้คนที่ไม่ได้มีต้นทุนทางการเงินสูง แต่สามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จและมีความสุขได้ ไม่ว่าเราจะเกิดที่ไหนหรือมีจุดเริ่มต้นอย่างไร ปลายทางของชีวิตเราสามารถกำหนดได้ด้วยตัวเอง เรามีความสุข มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศได้ผ่านความรู้และความมุ่งมั่น โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่ความรู้ไม่หยุดนิ่งเหมือนในอดีต เราจำเป็นต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า คำถามสำคัญคือวันนี้เรากำลังเรียนรู้ไปเพื่ออะไร เพราะ พื้นฐานคือรากฐานที่จะทำให้ความรู้ของเราเติบโตและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง เมื่อเราค้นพบว่าเรามีความถนัดหรือความสามารถในด้านใด จงมองหาพื้นที่หรือโอกาสที่เห็นคุณค่าในสิ่งนั้น และกล้าที่จะก้าวเข้าไปอยู่ในจุดนั้น
อย่าลืมว่า คนเพียงคนเดียวก็สามารถเปลี่ยนวิกฤติของประเทศให้เป็นโอกาสได้ หากมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ อย่าปล่อยให้อุปสรรคกลายเป็นข้อจำกัดในการเติบโตของตัวเอง นักศึกษาทุกคน จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ทั้งนี้ งาน Mahidol Engineering Maker Expo 2026 “Capstone Project Presentation” คืองานนิทรรศการจัดแสดงผลงานโครงงานวิศวกรรมรวมยอดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่นำองค์ความรู้ตลอด 4 ปีมาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาจริงในสังคมและภาคอุตสาหกรรม
โดยจัดขึ้นในรูปแบบตลาดนวัตกรรมที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจและนักลงทุนได้เข้ามาชมผลงานต้นแบบ (Prototype) เพื่อจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และนำไอเดียไปต่อยอดเชิงพาณิชย์
นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่พบปะระหว่างนักศึกษากับบริษัทชั้นนำที่ต้องการสรรหาบุคลากรคุณภาพ (Recruitment) งานนี้จึงเปรียบเสมือนเวทีปล่อยของครั้งสำคัญที่เปลี่ยนโปรเจกต์ก่อนจบการศึกษาให้กลายเป็นโอกาสทางอาชีพและธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม