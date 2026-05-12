ศรีสุวรรณ กัดไม่ปล่อย บุกทำเนียบ ทวงภาษีหุ้นชินคอร์ป “ทักษิณ” 1.76 หมื่นล้านบาท จี้นายกฯ ใช้มาตรา 11 สั่งคลัง-สรรพากรเร่งบังคับคดี

วันที่ 12 พ.ค. 2569 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี อ้างคำพิพากษาศาลฎีกาคดีขายหุ้นชินคอร์ปฯ ชี้ปล่อยล่าช้าเกินสมควร ขอเปิดความคืบหน้าต่อสาธารณชน

ขอให้ใช้อำนาจตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สั่งการไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอธิบดีกรมสรรพากร เร่งรัดติดตามทวงถามและดำเนินการเรียกเก็บภาษีจากนายทักษิณ ชินวัตร กรณีขายหุ้นบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวอ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6890/2568 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ซึ่งพิพากษากลับยกฟ้องคดีที่นายทักษิณ ชินวัตร ฟ้องขอเพิกถอนหนังสือประเมินภาษี ส่งผลให้ต้องชำระภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแก่กรมสรรพากรรวมกว่า 17,600 ล้านบาท

ศรีสุวรรณ กัดไม่ปล่อย บุกทวงภาษี ‘ทักษิณ’ 1.76 หมื่นล้าน จี้นายกฯ เร่งบังคับคดี

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า เวลาล่วงเลยมานานเกินสมควร แต่ยังไม่ปรากฏความชัดเจนในการเร่งรัดจัดเก็บภาษีดังกล่าว จึงเห็นว่านายกรัฐมนตรีควรใช้อำนาจกำกับดูแลฝ่ายบริหาร สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำพิพากษาอย่างเคร่งครัด พร้อมดอกเบี้ยและค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อนำรายได้เข้าสู่แผ่นดินโดยเร็ว

นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการต่อองค์กรและสาธารณชน ตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายข้อมูลข่าวสารรับรองไว้

ต่อมาเวลา 10.14 น. นายศรีสุวรรณได้ยื่นหนังสือผ่านนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับเรื่องไว้ดำเนินการ ก่อนยุติภารกิจเวลา 11.00 น. และเดินทางกลับทันที

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