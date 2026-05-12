โฆษกรัฐบาลยันไม่ใช้งบแผ่นดินซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก ย้ำวันนี้ ครม.แค่รับทราบเท่านั้น ให้รอกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงทั้งการถ่ายทอดสดและแหล่งที่มาของเงิน

วันที่ 12 พ.ค.2569 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ยืนยันวันนี้ ครม.ไม่มีการพิจารณาในเรื่องของงบประมาณใดๆ มติ ครม.มีเพียงแค่รับทราบที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงาน เพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งแนวทางกรมประชาสัมพันธ์มีอยู่แล้ว ที่ไม่ได้ลงในรายละเอียด เพราะเดี๋ยวได้คำตอบแล้วก็จะเป็นข่าวดี แต่วันนี้ขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้

ส่วนรูปแบบในการดำเนินการคือ เพื่อให้ทำให้มีการถ่ายทอดสด ซึ่งมีการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ดังนั้น กรมประชาสัมพันธ์จึงเป็นผู้รับผิดชอบ

ส่วนที่สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาท ขอย้ำว่าไม่มีการใช้งบกลาง หากการดำเนินการในเรื่องนี้ประสานเป็นที่เรียบร้อย กรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงให้ทราบ

น.ส.รัชดา ยืนยันว่า ไม่ได้ใช้งบฯของรัฐบาล 100% ย้ำว่าไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ส่วนแหล่งเงินจะมาจากที่ใดนั้น กรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงเอง

ทั้งนี้ หากจะมีการดำเนินการหรือประสานงานในลักษณะใด ให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโดยที่ไม่กระทบงบประมาณของรัฐ น่าจะมีความสุขกันทุกคน ขอให้สบายใจได้ว่า หากกระบวนการเรื่องนี้สิ้นสุดแล้ว คงจะมีรายละเอียดชี้แจงให้ทราบต่อไป

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