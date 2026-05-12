“เสนาธิการทบ.” ลุยชายแดนช่องสายตะกู เยี่ยมชาวบ้านที่พบทหารกัมพูชา ขณะเข้าไปหาของป่า ย้ำ กกล.สุรนารี เพิ่มความเข้มเฝ้าตรวจ และปรับการวางกำลังเพิ่มในพื้นที่
วันที่ 12 พ.ค 2569 พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก และเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์บริเวณช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน พร้อมประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
จากนั้นได้เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นายอภิรักษ์ บุตรเพชร ที่บ้านพักในอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ภายหลังทั้งสองคนเข้าไปหาของป่า ก่อนพบกลุ่มทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธเข้ามาในพื้นที่ สร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนตามแนวชายแดน
ทั้งนี้ เสนาธิการทหารบกได้เน้นย้ำให้กองกำลังสุรนารี พิจารณาปรับการวางกำลังทหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อมนำเครื่องมือเฝ้าตรวจชายแดนและอุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆและปรับการวางกำลังเพิ่มในพื้นที่ และจะติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าตรวจเพิ่มขึ้นอีก เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้สามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมสูงสุด สามารถปฏิบัติภารกิจในการปกป้องอธิปไตยของชาติและดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้ตลอดเวลา ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ที่ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยทุกพื้นที่