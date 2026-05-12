ครม.ตั้งข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่ง ‘ภัทร์ดารัสมิ์’ เป็นรองโฆษกรัฐบาล ดึง ‘ยุทธพงศ์’ นั่งที่ปรึกษารมว.ศึกษาฯ ‘ลิณธิภรณ์’ มีชื่อเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่ รมว.ศึกษาธิการเสนอ แต่งตั้งข้าราชการการมือง จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ
2.นายวัลลภ รุจิรากร ดำรงตำแหน่งเลขานุการรมว.ศึกษาธิการ
3.นายภาควัต ศรีสุรพล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรมว.ศึกษาธิการ (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรมช.ศึกษาธิการ นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์)
ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ทั้งนี้ รนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว
นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 4 ราย ดังนี้
1.พล.อ.อัฏฐพล ลัดใหม่กุลวัฒน์
2.พล.ท.วรพรต แก้ววิจิตร
3.น.ส.ชนก จันทาทอง
4.น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
ครม.ยังมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกฯเสนอ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 4 ราย ดังนี้
1.ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2.พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
3.นายเสฏฐนันท์ ราฟาเอล เตชะวิบูลย์ ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
4.นายธนากร รัตนากร ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป