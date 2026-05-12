ครม.มีมติโละ บอร์ดสรรหา’กกพ.’ 8 ราย เหตุคุณสมบัติไม่สอดคล้องข้อกฎหมาย รวมถึงยกเลิกการกำหนดค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.เห็นชอบให้ยกเลิกมติครม. เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2567 ที่เคยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

รวมถึงยกเลิกการกำหนดค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

โดยกระทรวงพลังงาน แจ้งเหตุผลของการยกเลิก เนื่องจากยังมีปัญหาบางประกาศเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

ในส่วนกรรมการผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ที่ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการพลังงาน

 

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