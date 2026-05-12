พิพัฒน์ บอกไม่เกี่ยวอะไรด้วย ถูกโยงบริษัทกว้านซื้อที่ดินรับแลนด์บริดจ์ ยอมรับน้องชายเป็นซีอีโอ แต่ไม่ได้ซื้อที่ดินสักแปลง พ้อไม่อยากพูดเดี๋ยวเข้าตัวอีก

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 12 พ.ค.2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม กล่าวถึงกรณีบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) ชี้แจงกรณีถูกพาดพิงเรื่องการกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่ จ.ระนอง เพื่อรองรับโครงการแลนด์บริดจ์

โดยนายพิพัฒน์ ถามสื่อกลับว่า “ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับผม และบริษัทดังกล่าวแถลงชี้แจงไปแล้ว“

เมื่อถามต่อว่า บริษัทดังกล่าวมีกรรมการบริษัทนามสกุลรัชกิจประการ นายพิพัฒน์ ยอมรับว่า ซีอีโอเป็นน้องชาย ก่อนจะถามกลับว่าท่านมีปัญหาอะไรหรือไม่

เมื่อถามว่าพรรคฝ่ายค้านเชื่อมโยงว่า บริษัทดังกล่าวไปกว้านซื้อที่ดิน นายพิพัฒน์ กล่าวว่า บริษัทก็ออกมาแถลงแล้วว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่ได้ซื้อ หรือถ้าว่างๆ นักข่าวก็ลองโทรศัพท์ไปถามเขาดู

นายพิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนไม่อยากจะคุยเรื่องนี้ เพราะคุยไปเดี๋ยวเข้าตัวอีก

 

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

มก.จัดพิธีรับพระบรมราชโองการฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 16
2

Forensic officers inspect Khon Kaen prison construction site after 30 bags of meth found buried
3

Taiwan president proposes NT$10,000 cash handout as economy set for strongest growth in decades
4

วัยรุ่นอาชีวะ ปืนดุกระหน่ำยิงคู่อริ เด็กม.5 หน้าบ้าน กระสุนเข้า ราวนม-หน้าอก 4 นัด เสียชีวิตคาที่
5

สุดยื้อชีวิต หนุ่มจีนวัย44 เสียชีวิต หลังลงว่ายน้ำในสระลึก 2 เมตร โรงแรมดังภูเก็ต
6

DITTO แกร่ง ไตรมาส 2 กำไรแตะ 190 ล้านบาทโต 13% ครึ่งปีเกือบ 350 ล้าน ตุนแบ็กล็อก 4.8 พันล้านบาท-บริษัทยักษ์ต่างชาติรุมจีบ
7

ราชทัณฑ์ แจงข้อเท็จจริง ปล่อยตัว เล่าต๋า แสนลี่ ดำเนินการตามกฎหมายทุกขั้นตอน
8

รถถัง ดันน้องเขย ถาม สมรักษ์ พอชกมวยสากลทีมชาติรุ่น 65 กก.ได้หรือไม่
9

พาณิชย์ เผย 7 เดือน ต่างด้าวขนเงินลงทุนเข้าไทย 2.19 แสนล้าน พุ่ง 37%
10

บอร์ดกองทุน ติดตามนักกีฬาไทยเตรียมเอเชียนเกมส์ ชมเรือใบใช้ AI ช่วยวิเคราะห์