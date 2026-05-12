พิพัฒน์ บอกไม่เกี่ยวอะไรด้วย ถูกโยงบริษัทกว้านซื้อที่ดินรับแลนด์บริดจ์ ยอมรับน้องชายเป็นซีอีโอ แต่ไม่ได้ซื้อที่ดินสักแปลง พ้อไม่อยากพูดเดี๋ยวเข้าตัวอีก
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 12 พ.ค.2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม กล่าวถึงกรณีบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) ชี้แจงกรณีถูกพาดพิงเรื่องการกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่ จ.ระนอง เพื่อรองรับโครงการแลนด์บริดจ์
โดยนายพิพัฒน์ ถามสื่อกลับว่า “ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับผม และบริษัทดังกล่าวแถลงชี้แจงไปแล้ว“
เมื่อถามต่อว่า บริษัทดังกล่าวมีกรรมการบริษัทนามสกุลรัชกิจประการ นายพิพัฒน์ ยอมรับว่า ซีอีโอเป็นน้องชาย ก่อนจะถามกลับว่าท่านมีปัญหาอะไรหรือไม่
เมื่อถามว่าพรรคฝ่ายค้านเชื่อมโยงว่า บริษัทดังกล่าวไปกว้านซื้อที่ดิน นายพิพัฒน์ กล่าวว่า บริษัทก็ออกมาแถลงแล้วว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่ได้ซื้อ หรือถ้าว่างๆ นักข่าวก็ลองโทรศัพท์ไปถามเขาดู
นายพิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนไม่อยากจะคุยเรื่องนี้ เพราะคุยไปเดี๋ยวเข้าตัวอีก