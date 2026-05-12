จับตา! พิเชษฐ์ ที่ปรึกษา LINE Plus ตัวเต็งสวมเสื้อปชป. ชิงผู้ว่าฯกทม. ‘อภิสิทธิ์’ ยอมรับแคนดิเดต มีความรู้ด้านเทคโนโลยี เล็งใช้เทคโนโลยีดึงศักยภาพกรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2569 ที่โกดัง 5 โรงงานยาสูบ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) จัดงาน“Bangkok Build AI” ครั้งแรกกับการเปลี่ยนกรุงเทพฯ จาก เวทีพูด เป็น เวทีโชว์ของจริง ในงาน AI Demo Day
น่าสังเกตว่า มีนายอนุชา บูรพชัยศรี อดีตผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย มาร่วมงานพร้อมกับนายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ โดยทั้งสองลงมาจากรถคันเดียวกัน จากนั้นร่วมพูดคุยกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค และนายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรค
นายอนุชา เปิดเผยว่า ตนมาในฐานะอดีตสส.คลองเตย พรรคประชาธิปัตย์ และได้ลาออกจากสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งพรรคภูมิใจไทยได้รับทราบการลาออกแล้ว
นอกจากนี้ ในงานยังพบบุคคลที่คาดว่า เป็นตัวเต็งว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ คือ นายพิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีชา ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร LINE Plus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LINE Thailand เดิมเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE ประเทศไทย และผู้บริหาร Google ประเทศไทย และยังเคยเป็นอดีตเลขานุการของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าฯกทม.ด้วย
โดยนายพิเชษฐ์ กล่าวสั้นๆ ว่า วันนี้มาร่วมงานในฐานะที่เป็นคนแวดวงไอที
ขณะที่นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ยังไม่ขอเปิดเผยถึงผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.คือใคร ขอให้รอวันที่ 16 พ.ค.นี้
เมื่อถามว่าผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.มาอยู่ในงานนี้ด้วยหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ มองไปยังเวทีเสวนา พร้อมกล่าวว่า น่าจะอยู่ วันที่ 16 พ.ค.จะได้เห็นตัวตน เมื่อถามย้ำว่าเป็นคนที่มีความรู้ด้านไอทีหรือไม่ เพราะตอนนี้ไอทีกำลังมา นายอภิสิทธิ์ กล่าวา เดี๋ยววันที่ 16 พ.ค.ให้เจ้าตัวเขาพูดดีกว่า
เมื่อถามว่าสู้คู่แข่งได้ใช่หรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า สู้ได้หรือไม่ได้ อยู่ที่คนเลือก แต่เราทำเต็มที่ในการนำเสนอในสิ่งที่เราคิดว่าจะช่วยทำให้กรุงเทพฯดีขึ้น
ต่อข้อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ ชูคนรุ่นใหม่และทันสมัย นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้เขานิยามกันอย่างไร คนรุ่นใหม่ รุ่นเก่า ทั้งหมดอยู่ที่ทัศนคติและแนวความคิดกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก
สิ่งที่พรรคพยายามนำเสนอในขณะนี้คือ เราต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและประเทศจริงๆ กรุงเทพฯเป็นเมืองที่มีศักยภาพ ที่จะมีบทบาทสำคัญในตรงนี้ได้
เมื่อถามย้ำว่าผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. ของพรรค ที่จะมาขับเคลื่อนกรุงเทพฯ จะต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีใช่หรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวยอมรับว่า ถูกต้อง และพรรคต้องการคนที่มีความเข้าใจ ไม่เพียงความสนใจ หรือใช้งานเป็นเท่านั้น แต่จะต้องเห็นศักยภาพ รวมถึงในการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจในประเทศ