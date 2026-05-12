พรรคเพื่อไทย ประกาศแต่งตั้งคณะผู้บริหารพรรคชุดใหม่ 11 คน ดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของพรรค และยุทธศาสตร์พรรค
12 พ.ค. 69 – พรรคเพื่อไทย ประกาศแต่งตั้งคณะผู้บริหารพรรค เพื่อให้การบริหารและการดำเนินกิจการของพรรคเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2566 ข้อ 58 ประกอบมติคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย การประชุมครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 5 พ.ค.
โดยคณะผู้บริหารพรรคเพื่อไทย ทั้ง 11 คน มีดังต่อไปนี้
1. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ศิรินิล รองประธาน
3. นายภูมิธรรม เวชยชัย กรรมการ
4. นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช กรรมการ
5. นางมนพร เจริญศรี กรรมการ
6. น.ส.จิราพร สินธุไพร กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กรรมการ
8. นายสรวงศ์ เทียนทอง กรรมการ
9. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง กรรมการและเลขานุการ
10. น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ ผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจหน้าที่
1. พิจารณาสั่งการและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของพรรค เว้นแต่เรื่องที่กฎหมาย และข้อบังคับกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของหัวหน้าพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการบริหารพรรค ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อพิจารณาดำเนินการ
2. เรื่องใดเกี่ยวข้องกับกิจการ ซึ่งจำต้องอาศัยมติคณะกรรมการบริหารพรรค ให้
คณะผู้บริหารพิจารณาและทำความเห็นเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
3. พิจารณากำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของพรรคในด้านต่าง ๆ โดยอาจ
ประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาตามที่เห็นสมควรและรายงานให้คณะกรรมการบริหารพรรคเดือนละครั้ง
4. ร่วมประชุมและพิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารพรรคในเรื่องที่คณะกรรมการบริหารพรรคขอรับฟังความเห็น
5. แต่งตั้งบุคคลผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เป็นคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม และแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคทราบภายในการประชุมครั้งต่อไป และ
6. หน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับแต่วันที่แต่งตั้ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป