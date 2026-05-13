เท้ง ควงธนาธร นำทัพ ปชน. เขย่าเลือกตั้งพัทยา เปิดตัว ‘อิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร’ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา พร้อมฟูลทีมผู้สมัคร ส.ม. ชูนโยบาย พัทยาเพื่อทุกคน
วันที่ 13 พ.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคประชาชน (ปชน.) นำโดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค พร้อมด้วย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียง ร่วมเวทีปราศรัยเปิดตัว นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร ว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา พร้อมว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา(ส.ม.) อย่างเป็นทางการ มีประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก เมื่อช่วงค่ำวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่บริเวณพื้นที่อเนกประสงค์ ริมถนนเฉลิมพระเกียรติฯ สายสอง เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ตนอยากชวนทุกคนมาคิดว่าในวันที่ 28 มิ.ย.นี้ ซึ่งจะเป็นวันเลือกตั้งของเมืองพัทยานั้น เราจะตัดสินใจให้เมืองพัทยาแห่งนี้เป็นเมืองแห่งโอกาสของใคร เป็นเมืองแห่งโอกาสของทุกคนหรือเป็นโอกาสของคนบางกลุ่ม ในวันนี้หนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไปในตัวเมืองพัทยาคือมีเศรษฐกิจสีเทา ธุรกิจสีเทาผู้ประกอบการต่างถิ่นมาแย่งงานคนในพื้นที่ รวมถึงผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนเข้ามาพัวพันด้วย
ตลอด 8 ปี 3 การเลือกตั้งระดับชาติ พัทยาเป็นเมืองที่ให้โอกาสพรรคสีส้มมาตลอด ทุกสส.เขตจากชลบุรีของพรรคสีส้มมีอยู่บนพื้นที่ของพัทยา โอกาสที่ทุกคนมอบให้นั้น พวกตนได้ใช้โอกาสในการผลักดันกฎหมายต่างๆ เพื่อคนพัทยา เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน รวมถึงการตรวจสอบเงินในกองทุนประกันสังคมให้ถูกใช้อย่างตอบโจทย์และโปร่งใสมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม เรายังไม่ได้รับโอกาสจากคนพัทยา ในการบริหารเมืองพัทยา ตนเชื่อมั่นว่าทุกประสบการณ์ ทุกนโยบายที่พวกเราเคยผลักดันสำเร็จมาแล้ว ประกอบกับว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาและว่าที่ผู้สมัคร ส.ม. ของพรรคทั้ง 24 คน ซึ่งรู้จักพัทยาเป็นอย่างดี กับงบประมาณปีละกว่า 2,400 ล้านบาท จะทำพัทยาให้ดีกว่านี้ได้แน่นอน
นายณัฐพงษ์กล่าวต่อว่า วิสัยทัศน์ของพรรคประชาชนต้องการทำให้พัทยาเป็นเมืองที่ตอบโจทย์ทุกคนอย่างแท้จริง นายอิทธิวัฒน์เกิดและเติบโตที่นี่ เคยทำงานในฐานะส.ม. มาแล้ว มีความเข้าใจระบบกลไกงบประมาณของพัทยาที่จะจัดสรรให้งบประมาณตกถึงมือของคนพัทยาได้ เชื่อว่านายอิทธิวัฒน์ จะเป็นนายกเมืองที่พร้อมทำงานให้คนพัทยาทุกคนอย่างแน่นอน
จากนั้น นายอิทธิวัฒน์ ขึ้นเวทีแนะนำตัว พร้อมกล่าวว่า ตนตัดสินใจมาลงสมัครนายกเมืองพัทยา เพื่อรับใช้ให้เมืองพัทยาเปลี่ยนแปลง พัฒนาไปอย่างแท้จริง
ด้านนายธนาธร กล่าวว่า เมื่อเราพูดว่าอยากสร้าง “พัทยาเพื่อทุกคน” เรากำลังตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานว่าเมืองของเราต้องดูแลคนในให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และดูแลคนนอก ที่มาบ้านเราให้เกิดความประทับใจแล้วอยากกลับมาอีก
โดยมีนโยบายสำคัญ อาทิ แนวคิดจัดทำศูนย์เด็กเล็ก 24 ชม. ช่วยดูแลบุตรหลานให้ผู้ปกครองได้ออกไปทำงานหาเงินอย่างมีมาตรฐาน น้ำประปาเข้าถึง การจราจรเมืองท่องเที่ยว ห้องสมุดที่ใช้งานได้จริง พัฒนาศูนย์เยาวชนให้มีพื้นที่ใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริการสาธารณสุขที่เชื่อมต่อกันโดยแทบไม่ต้องออกไปโรงพยาบาล ซึ่งเรื่องเหล่านี้พรรคประชาชนทำมาแล้วที่ อบจ.ลำพูน
นายธนาธร กล่าวว่า นโยบายเรื่องความโปร่งใส งบประมาณของพัทยากว่า 2,400 ล้านบาทต่อปี บริหาร 4 ปีเป็นเงินเกือบ 10,000 ล้านบาท ถ้ามีนายกเมืองพัทยาจากพรรคประชาชน ชาวพัทยาจะได้รับความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับเหมา จะอยู่บนเว็บไซต์ทั้งหมด ประชาชนสืบค้นง่าย เมื่อมีความผิดปกติก็มีสายตาของทุกคนช่วยกันมอง
นี่เป็นนโยบายที่ทำให้ อบจ.ลำพูน เป็น อบจ. ที่ซื้อของต่ำกว่าราคากลางมากที่สุดในประเทศไทย คือ 26.7% เมื่อเทียบกับบุรีรัมย์ 0.9% กรุงเทพ 2.6% นี่คือหน้าตาของความโปร่งใสที่จับต้องได้ และนโยบายเหล่านี้อยู่ในเว็บไซต์ https://pattayaall.net/
นายธนาธรกล่าวว่า หากพรรคประชาชนได้รับชัยชนะ นายกเมืองพัทยาและ ส.ม. จะไม่ทำงานโดยลำพัง พรรคประชาชนจะเข้ามาช่วยผลักดันความเจริญก้าวหน้าให้กับพัทยา อนาคตของพัทยาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทุกคน เดินทางร่วมกับเราเพื่อสร้างพัทยาที่ดีกว่านี้ไปด้วยกัน